'Лишаем Россию будущего': Зеленский – о новых санкциях против врага, ситуации на фронте и договоренностях с партнерами. Видео

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении нового пакета санкций против РФ. Они должны нанести удар по российским финансовым схемам, в том числе криптовалютным.

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Санкции введены по представлению Национального банка Украины, сообщил Зеленский в видеообращении 6 июля. "Только что подписал новый санкционный пакет – это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности криптовалютным", – рассказал он.

По словам главы государства, новые санкции – это и синхронизация с партнерами, и инициатива Украины.

"Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций, россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые пути для России много где заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчеты", – объяснил президент.

Всего в пакете сейчас – санкции против 60 юридических лиц, и по каждой Киев будет работать с партнерами, чтобы объединить санкции.

"Наши и европейские, наши и других значимых юрисдикций мира", – сказал Зеленский.

Также в пакете – 73 физических лица, все они граждане России. Санкции в отношении них также будут синхронизированы.

"Это работа непростая, санкционные правила различаются в мире, но цель у нас у всех общая. Мы должны принуждать Россию к прекращению войны и максимально ограничивать ее потенциал. Санкции уже лишают Россию будущего и должны значительно усложнить повседневность российской системы", – заявил украинский лидер.

Кроме того, продолжил Зеленский, на следующей неделе Украина готовит и новые решения по синхронизации санкций Евросоюза, ведь все европейские пакеты должны быть внедрены в украинской юрисдикции, как и украинские санкции в ЕС.

Ситуация на фронте

Президент сообщил, что сейчас заслушал доклады о ситуации на фронте.

"Еще важно. Сегодняшние доклады. Прежде всего главком Сырский по фронту. Покровское направление – больше всего штурмов за сутки, также другие Донецкие направления, Сумщина, Харьковщина, защита от российских дальнобойных ударов и наша дальнобойная работа. Я благодарен каждому нашему украинскому воину за меткость и за умение достичь даже очень отдаленных районов в России", – сказал он в видеообращении.

Зеленский добавил: совместная работа Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, разведок и все, что добавляет Украине дальнобойных возможностей, помогает приближать завершение войны.

Он также особо отметил бригады, которые показали больше всего результатов на фронте за неделю. На Покровском направлении – это прежде всего 38-я бригада морской пехоты и 14-я бригада оперативного назначения Нацгвардии.

"Купянское направление – третья штурмовая, молодцы воины. Харьковщина – Южно-Слобожанское направление. Отличились воины 92-й штурмовой бригады. Сумщина – спасибо всем воинам 225-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады. Новопавловское направление – 37-я бригада морской пехоты и десантники 79-й. Спасибо вам. И еще отдельная благодарность за результаты первому и 425-му штурмовым полкам. Спасибо всем, кто защищает наше государство", – сказал верховный главнокомандующий.

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