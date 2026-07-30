"Призвал убить Зеленского": в Польше задержали 40-летнего мужчину

Польская полиция задержала в районе Нового Санча Малопольского воеводства 40-летнего мужчину из-за его публикаций в соцсетях. По данным следователей, он публично призывал к убийству президента Украины Владимира Зеленского и оскорблял его.

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Об этом сообщает RMF24. Злоумышленника обвиняют в публичном подстрекательстве к убийству и оскорблении президента Украины.

Что известно

По словам пресс-секретаря Малопольской полиции Катажины Цисло, сотрудники полиции собрали доказательства его активности в социальных сетях, на основании чего предъявили ему обвинение в публичном подстрекательстве к убийству и оскорблении президента Украины.

Правоохранители заявляют, что мужчина выразил раскаяние во время беседы с офицерами и объяснил, что действовал под влиянием эмоций и сожалеет о содеянном.

Обвинения против него предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее стало известно, что в Польше существенно возросло количество сообщений о преступлениях на почве ненависти в отношении украинцев. По данным Главного управления полиции страны, в первом полугодии 2026 года украинцы подали 180 таких заявлений. Это более чем на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, в польском Плоцке взрослый мужчина напал на 15-летнего украинца и его подругу из-за того, что они разговаривали на украинском языке в городском автобусе. Нападавший ударил подростка и вытолкнул обоих подростков из салона общественного транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, социологи Центра исследования общественного мнения Польши (CBOS) обнародовали результаты опроса об отношении поляков к Украине и украинско-польским отношениям. Исследование показало, что 75% респондентов считают сотрудничество между Польшей и Украиной приоритетным на фоне угрозы со стороны России, при этом 73% убеждены, что политики обеих стран разжигают конфликты ради собственной политической выгоды.

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