Кум Путина Медведчук подал иск против Верховной Рады: жалуется, что его лишили мандата незаконно

Адвокаты подозреваемого в государственной измене и пособничестве терроризма Виктора Медведчука подали иск против Верховной Рады. Они требуют признать незаконным лишение депутатского мандата кума Питна.

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О таком прецеденте сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он призвал всех депутатов от запретных партий сложить мандаты.

"Имеем первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной Рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата. Это свидетельствует о том, что фанаты Путина будут искать какие-либо зацепки для обжалования решений власти. Для того чтобы у них такого шанса не было, очищение парламента будет проходить исключительно конституционным способом", – написал Арахамия в Telegram.

По словам Арахамии, к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину – 24 февраля – планируют лишить мандатов, по меньшей мере, еще трех нардепов от запрещенной ОПЗЖ.

Напомним, заявления о сложении своих депутатских полномочий уже подали Наталья Королевская и Юрий Солод, а также Олег Волошин.

В Верховной Раде подчеркнули, что с рассмотрением этих заявлений не будут затягивать, а лишение их депутатских мандатов будет происходить законным способом согласно Конституции Украины.

Кроме того, в парламенте отметили, что ожидают таких же заявлений от других народных депутатов, бежавших из страны во время полномасштабной войны с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января 2023 года Верховная Рада досрочно лишила Медведчука мандата нардепа.

Перед этим президент Владимир Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины.