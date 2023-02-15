Королевская и Солод подали заявления на сложение полномочий нардепов. Фото

Народные депутаты Украины Наталья Королевская и Юрий Солод подали заявления на сложение своих депутатских полномочий. Они представляли в парламенте запрещенную политическую партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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Заявления нардепов датированы 22 января 2023 года. Об этом сообщила Верховная Рада Украины в своем Telegram-канале.

Согласно тексту заявлений, Солод решил сложить депутатский мандат в связи с семейными обстоятельствами. В свою очередь Королевская кроме семейных обстоятельств указала в качестве причины сложения своих полномочий состояние здоровья.

В Верховной Раде подчеркнули, что лишение Королевской и Солода депутатских мандатов будет происходить в законный способ, согласно Конституции Украины.

Кроме того, в парламенте отметили, что ждут таких же заявлений от других народных депутатов, которые сбежали из страны во время полномасштабной войны с Россией.

Напомним, народные депутаты от фракции ОПЗЖ и по совместительству супружеская пара Наталья Королевская и Юрий Солод были замечены в Объединенных Арабских Эмиратах в момент получения водительских прав.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в начале полномасштабного вторжения в Украину СНБО опубликовал список парламентариев, которые немедленно покинули нашу страну. Больше всего депутатов, которые предпочли спасти собственные шкуры, позабыв о присяге народу, оказалось в рядах одиозной ОПЗЖ.

Неудивительно, что украинцы массово обратились к президенту Зеленскому с просьбой лишить мандатов всех политиков от этой партии. Глава государства ответил на петицию в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в Кабинете министров не нашли оснований для лишения народного депутата от запрещенной в парламенте фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко звания "Герой Украины".

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