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Медведчука, Деркача, Кузьмина, Козака и Аксенова лишили депутатских мандатов: подробности

Анна Паскевич
Новости политики
2 минуты
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Медведчука, Деркача, Кузьмина, Козака и Аксенова лишили депутатских мандатов: подробности

Депутаты Верховной Рады в пятницу 13 января большинством голосов лишили мандатов пятерых народных избранников от запрещенных партий. Без мест в парламенте остались Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Ренат Кузьмин, Тарас Козак и Андрей Аксенов.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Решение Рады окончательно и обжалованию в судах не подлежит.

За лишение мандата Медведчука проголосовали 320 депутатов парламента, Кузьмина – 319, Козака – 317, Деркача – 314, Аксенова – 294.

Ранее нардепов, у которых Рада забрала мандаты, президент Владимир Зеленский лишил гражданства.

Медведчука, Деркача, Кузьмина, Козака и Аксенова лишили депутатских мандатов: подробности
Медведчука, Деркача, Кузьмина, Козака и Аксенова лишили депутатских мандатов: подробности
Медведчука, Деркача, Кузьмина, Козака и Аксенова лишили депутатских мандатов: подробности
Медведчука, Деркача, Кузьмина, Козака и Аксенова лишили депутатских мандатов: подробности
Медведчука, Деркача, Кузьмина, Козака и Аксенова лишили депутатских мандатов: подробности

Как писал OBOZREVATEL, 11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что на ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов четырех депутатов от запрещенных партий.

В декабре Зеленский направил в парламент запрос о возможности избавления мандатов депутатов от запрещенной ОПЗЖ.

Ранее была лишена мандата депутат от ОПЗЖ Юлия Левочкина, накануне вторжения РФ сбежавшая в Европу. Она сама написала соответствующее заявление.

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