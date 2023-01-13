Медведчука, Деркача, Кузьмина, Козака и Аксенова лишили депутатских мандатов: подробности

Депутаты Верховной Рады в пятницу 13 января большинством голосов лишили мандатов пятерых народных избранников от запрещенных партий. Без мест в парламенте остались Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Ренат Кузьмин, Тарас Козак и Андрей Аксенов.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Решение Рады окончательно и обжалованию в судах не подлежит.

За лишение мандата Медведчука проголосовали 320 депутатов парламента, Кузьмина – 319, Козака – 317, Деркача – 314, Аксенова – 294.

Ранее нардепов, у которых Рада забрала мандаты, президент Владимир Зеленский лишил гражданства.

Как писал OBOZREVATEL, 11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что на ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов четырех депутатов от запрещенных партий.

В декабре Зеленский направил в парламент запрос о возможности избавления мандатов депутатов от запрещенной ОПЗЖ.

Ранее была лишена мандата депутат от ОПЗЖ Юлия Левочкина, накануне вторжения РФ сбежавшая в Европу. Она сама написала соответствующее заявление.