Зеленский лишил Медведчука, Кузьмина, Казака и Деркача украинского гражданства

Скандальных украинских политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, ставших на сторону России, лишили гражданства Украины. Кроме того, у предателей (по предварительной информации) хотят забрать мандаты народных депутатов.

Видео дня

Документ о прекращении гражданства в отношении указанных лиц уже подписан президентом Владимиром Зеленским. Об этом OBOZREVATEL стало известно во вторник, 10 января, из собственных источников. В традиционном вечернем обращении к народу Зеленский подтвердил решение.

"На основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой, и в соответствии с Конституцией нашего государства я принял решение о прекращении гражданства четырех человек: Деркача Андрея Леонидовича, Казака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равелиевича и Медведчука Виктора Владимировича", – сказал гарант.

Он добавил, что если народные избранники "выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими".

Также президент заявил, что подобные решения – не последние и "службы работают".

Виктор Медведчук является кумом российского диктатора Владимира Путина и действующим (пока еще) нардепом от запрещенной политической партии ОПЗЖ. Находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В отношении его начато специальное судебное производство. Медведчука обвиняют в государственной измене и незавершенном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В сентябре 2022 года пророссийского политика, задержанного СБУ, обменяли на украинских командиров "Азова". С тех пор, по информации СМИ, Медведчук и его семья находятся на территории России.

Тарас Козак – соратник Медведчука из "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат XI созыва, бывший медиамагнат (на него были оформлены закрытые телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина"). С 2 февраля 2021 года – под санкциями СНБО. Подозревается в госизмене.

Журналисты выяснили, что дочь пророссийского политика живет и учится в Лондоне (Великобритания). Сам Козак, по данным СМИ, сбежал из Украины на самолете беларусского олигарха 24 февраля 2021 года и может находится в России.

Народный депутат-беглец Андрей Деркач, как заявляли в Службе безопасности Украины, входил в агентурную сеть Главного разведывательного управления РФ и был завербован в 2016 году.

Деркачу инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 111 (госизмена), ст. 368-5 (незаконное обогащение) УК.

Ренат Кузьмин – народный депутат от фракции ОПЗЖ IX созыва Верховной Рады. Сотрудники ГБР объявили ему подозрение в госизмене. С начала полномасштабных военных действий России против нашей страны политик размещал пропагандистские материалы в пользу государства-агрессора.

Во времена президентства Виктора Януковича Кузьмин успел побывать заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Местонахождение политика сейчас устанавливается.

Дополняется...