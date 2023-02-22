Нардеп от ОПЗЖ Волошин подал заявление о сложении мандата: ранее ему объявили подозрение о госизмене. Фото

Народный депутат Украины от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин сложил свои полномочия. Документ уже поступил в Верховную Раду.

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Примечательно, что народный избранник не указал причину своего решения. Текст заявления опубликовал Telegram-канал украинского парламента (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Верховной Раде заверили, что с рассмотрением заявления Волошина парламент затягивать не будет. К слову, еще 23 января Рада проголосовала за лишение Волошина и еще ряда депутатов от ОПЗЖ мандатов. Причиной называется то, что у этих политиков есть паспорта Российской Федерации.

Более того, Служба безопасности Украины объявила Волошину о подозрении в государственной измене. Решение было принято на основе доказательств, собранных контрразведкой.

Как свидетельствуют материалы следствия, в течение 2020-2021 годов парламентарий от запрещенной партии способствовал военно-политическому руководству России в подрывной деятельности против Украины. Среди прочего Волошин целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах страны-агрессора.

В частности, он представлял искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере Украины в своих выступлениях и интервью. В СБУ подчеркнули, что эта и другая деятельность Волошина доказывает, что он сознательно действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Генеральным прокурором составлено сообщение о подозрении народному депутату Волошину по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Напомним, народные депутаты Украины Наталья Королевская и Юрий Солод подали заявления о сложении своих депутатских полномочий. Они представляли в парламенте запрещенную политическую партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

К слову, народные депутаты из фракции ОПЗЖ, супружеская пара Наталья Королевская и Юрий Солод были замечены в Объединенных Арабских Эмиратах в момент получения водительских прав.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в начале полномасштабного вторжения в Украину СНБО опубликовал список парламентариев, которые срочно покинули нашу страну. Больше всего депутатов, которые предпочли спасти собственную шкуру, позабыв о присяге народу, оказалось в рядах одиозной ОПЗЖ.

Неудивительно, что украинцы массово обратились к президенту Зеленскому с просьбой лишить мандатов всех политиков от этой партии. Глава государства ответил на петицию в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в Кабинете министров не нашли оснований для лишения народного депутата из запрещенной в парламенте фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко звания "Герой Украины".

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