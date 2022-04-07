Кулеба объяснил, почему Украине нужно больше оружия: мы знаем, как победить

Украине необходимы регулярные поставки всего запрашиваемого оружия, чтобы эффективно бороться с развязавшей полномасштабную войну Россией. Без этого наши победы в боях будут сопровождаться огромными жертвами.

Соответствующее заявление в четверг, 7 апреля, сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который находится в Брюсселе (Бельгия) на переговорах с союзниками из НАТО. Об этом пишет CNN.

На пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом глава МИД Украины сказал: "Моя повестка дня очень проста. В ней всего три пункта. Это оружие, оружие и оружие".

Как отметил министр, наша страна знает, как победить, но без устойчивых поставок различных вооружений количество жертв вырастет.

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"Чем больше оружия мы получим, и чем раньше оно прибудет в Украину, тем больше человеческих жизней будет спасено. Тем больше городов и сел не будет разрушено, тем больше не будет "Бучей" (военных преступлений оккупантов и жестоких убийств мирных жителей, как в городе Буча под Киевом, – ред.)", – подчеркнул Кулеба.

Он сказал, что хоть это и звучит странно, но сегодня оружие служит ради мира.

Глава МИД добавил, что Украине нужны самолеты, транспортные средства и системы ПВО от стран НАТО.

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