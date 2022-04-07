Сенат США единогласно поддержал закон об активизации программы ленд-лиза: что это значит для Украины

Сенат США возродил ленд-лиз – меру времен Второй мировой войны, которая позволяла Америке без трудоемких процедурных препятствий быстро пополнять запасы союзников в борьбе против нацистской Германии. Ныне она позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие предметы снабжения Украине в условиях войны с РФ.

Программу приняли единогласно вечером 6 апреля. Как сообщает Politico, сенаторы быстро поддержали это предложение, поскольку украинские Силы обороны доказали, что они могут дать отпор российским войскам, которые с конца февраля обстреливают мирные города.

Американские законодатели прибегли к экстраординарной тактике, которая в последний раз использовалась во время самого значительного глобального конфликта 20-го века. Эксперты называют это еще одним признаком того, что США и их союзники в Европе считают, что российское вторжение представляет собой экзистенциальную угрозу либеральному порядку.

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"Это также свидетельствует о том, что западный мир верит, что Украина теперь может победить в борьбе с российскими оккупантами", – говорится в материале.

Конгресс недавно утвердил военную и гуманитарную помощь Украине почти на $14 миллиардов, часть из которых уже была распределена. Во вторник, 5 апреля, Государственный департамент объявил о выделении дополнительных $100 миллионов на комплексы Javelin и другую технику, в результате чего общая помощь нашему государству в области безопасности с момента вторжения РФ 24 февраля достигла $1,7 миллиарда.

"Необходимость пополнения запасов вооруженных сил Украины приобрела большую актуальность в последние дни, поскольку жестокость российской войны еще больше разоблачилась. Законодатели быстро отреагировали, в частности, на срочные призывы президента Украины Владимира Зеленского", – пишет Politico.

Отмечается, что закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года ускорит передачу критически важного военного оборудования и других жизненно важных предметов снабжения, сократив бюрократическую волокиту. Это позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели должны вернуть деньги США позднее.

Ленд-лиз (англ. lend-lease, от lend – давать взаймы и lease – сдавать в аренду) – общее название системы предоставления одними странами-союзниками по антигитлеровской коалиции другим странам-союзникам военной техники, оружия, боеприпасов, снаряжения, сырья, продовольствия и услуг. Происходит от названия закона США от 11 марта 1941 года, согласно которому правительство имело право на условиях займа-аренды поставлять вооружение государствам, чья оборона в военные годы признана жизненно важной для безопасности США.

После завершения Второй мировой войны возвращению или компенсации подлежали только материалы, которые не были использованы, переработаны или утеряны в ходе боевых действий. Причем американцы на оплату соответствующих компенсаций предоставляли долгосрочный кредит. В число тех, кому была оказана помощь по программе ленд-лиза, вошли 42 страны. Общая стоимость поставок составила $46-48 миллиардов (около 13% всех военных расходов США в годы войны или более 50% их экспорта).

В Сенате США законопроект о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, имеющий целью упрощение предоставления военной помощи, представляла сенатор от Демократической партии Джин Шахин. Инициатива появилась по итогам поездки делегации американских переговорщиков в Киев в начале 2022 года.

Законопроект должен наделить президента США расширенными полномочиями быстрее заключать соглашения ленд-лиза непосредственно с Украиной и ускорять поставки военного оборудования. Также он гарантирует, что бюрократические преграды не помешают администрации Байдена действовать быстро, чтобы предоставить Киеву инструменты, необходимые для защиты от РФ.

Сенатор Шахин долгое время руководила усилиями в Сенате, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злонамеренную деятельность против США и их союзников.

"По мере того, как война в Украине разворачивается, скорейшая доставка военной помощи имеет решающее значение для способности страны оградить себя от неспровоцированных нападений Путина. Кремль совершает ужасные нападения по всей стране на гражданскую инфраструктуру и нацеливается на невинных мужчин, женщин и детей", – прокомментировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Юрий Федоров заявил, что нефтяное и газовое эмбарго России из-за санкций может ускорить завершение ее войны против Украины. Страна-агрессор также может столкнуться с транспортным коллапсом, к которому приведет прекращение поставки запчастей и комплектующих западного производства.