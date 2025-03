Кремль заинтересован в срыве соглашения между Украиной и США о редкоземельных металлах: в ISW назвали причину

Реакция России на предложенное американо-украинское соглашение о полезных ископаемых свидетельствует о том, что она пытается сорвать эту договоренность с помощью нарративов, нацеленных на аудиторию обеих стран. В частности, Кремль утверждает, что соглашение не приносит Украине пользы, а сам он может сделать лучшее предложение Вашингтону.

Соответственно, РФ открыто демонстрирует, что считает соглашение между Украиной и США вредным для своих целей, в частности военных. К такому мнению о действиях страны-агрессора пришли аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

"Кремль имеет личный интерес в том, чтобы предотвратить подписание Соединенными Штатами и Украиной соглашения о редкоземельных металлах, поскольку оно обязывает США осуществлять долгосрочные инвестиции в Украину и ее суверенитет", – подчеркнули специалисты.

Они напомнили, как 23 февраля спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос об американо-украинском соглашении и о том, подтолкнет ли давление США украинского лидера Владимира Зеленского "окончательно распродать всю Украину", включая незаконно аннексированные Россией территории. На цинические вопросы путинский спикер дал такой же циничный ответ, мол, люди на временно захваченных территориях "давно решили, что они хотят присоединиться к России", чтобы "никто никогда не продавал эти земли", имея в виду, якобы Зеленский может "продать" США другие территории Украины.

На следующий день, 24 февраля, в вечерней программе пропагандистских новостей российского государственного телевидения прозвучало заявление о якобы шантаже Украины со стороны США соглашением о полезных ископаемых. А за несколько дней до того связанный с Кремлем провоенный блогер заявил, что ничего хорошего для Киева в новой версии американо-украинского соглашения нет. Он утверждал, что оно "унизительно" для Украины и что Зеленский "продаст блага своей страны за бесценок", если его подпишет.

В то же время ISW заметил, что и сами кремлевские чиновники пытаются помешать США и Украине заключить соглашение о полезных ископаемых, предоставляя конкурирующие предложения. Так, в годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, российский диктатор Путин заявил пропагандисту Павлу Зарубину, мол, у России "значительно" больше редкоземельных материалов, чем у Украины, а потому она "может сотрудничать" с правительством США и американскими компаниями в капитальных инвестиционных проектах для редкоземельных материалов.

Хотя он ссылался на запасы полезных ископаемых не только в РФ, но и на захваченной его оккупационными войсками территории Украины, пытаясь призвать Вашингтон инвестировать в "российские" редкоземельные минералы. Кроме этого, Путин предложил заключить соглашение с США о поставках российского алюминия, поскольку такое сотрудничество является "ключевым для более устойчивой мировой экономики".

В дальнейшем российские госСМИ начали задерживать освещение отдельных заявлений Кремля, чтобы использовать динамику изменений в американо-украинских отношениях и вбить клин между ними.

Так, они с опозданием прокомментировали решение США 24 февраля проголосовать вместе с Россией против резолюции ООН, поддержанной Украиной и Европой и признавшей Россию агрессором в войне. Пресс-секретарь диктатора Песков еще 26 февраля выразил убеждение, что администрация Трампа "быстро меняет" всю свою внешнюю политику таким образом, что "в значительной степени совпадает с видением России", но пропагандисты сообщили о его заявлениях только 2 марта.

"Заголовки российских госСМИ 2 марта намеренно исказили заявления Пескова, якобы они были ответом на встречу президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 28 февраля (т. е. после того, как в Белом доме они не подписали соглашение о полезных ископаемых)", – подчеркнули в ISW.

Там добавили, что Кремль тратит много времени и усилий на подрыв и искажение американо-украинского минерального соглашения, указывая на то, что он рассматривает его как препятствие для достижения целей Путина в Украине.

Как отметил министр финансов США Скотт Бессент в интервью CBS 2 марта, соглашение о полезных ископаемых, даже в том, которое не содержит текста об американских гарантиях безопасности для Украины, будет представлять долгосрочные экономические инвестиции США в Украину и может стать строительным блоком для дополнительной помощи Вашингтона или продажи военных средств Киеву в будущем.

"Любое соглашение, которое связывает США с независимой и суверенной Украиной, противоречит долгосрочным целям России по изоляции и завоеванию Украины. Путин, вероятно, считает, что недопущение американо-украинского соглашения является необходимым шагом к тому, чтобы подтолкнуть Штаты к прекращению военной помощи Украине и полному отходу от поддержки страны", – убеждены аналитики.

Они напомнили, что сформулированная кремлевским диктатором теория победы в Украине – предполагающая, что Россия может продолжать медленное, постепенное продвижение в обмен на значительные потери личного состава и материальных средств – базируется на предположении, что РФ может пережить и преодолеть помощь безопасности США и Европы Украине, а также усилия Киева по мобилизации экономики и населения страны для поддержки своей обороны.

"Поэтому Путин, вероятно, пытается подорвать американо-украинское соглашение относительно полезных ископаемых, чтобы предотвратить углубление завязей стран в надежде, что Россия сможет уничтожить или требовать от Украины значительных территориальных уступок во время будущих переговоров до того, как экономические проблемы и вопросы формирования ВС РФ начнут существенно препятствовать способности России продвигаться на поле боя в 2025 году и дальше", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что поддержка США и в частности американского лидера Дональда Трампа очень важна для Киева, но подписание соглашения о полезных ископаемых недостаточно для окончания войны. Он подчеркнул, что Украине нужны более надежные гарантии безопасности.

