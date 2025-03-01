'С Путиным прекращение огня не сработает': Зеленский объяснил, почему соглашения об ископаемых мало для безопасности и выживания Украины

Поддержка президента США Дональда Трампа очень важна для Украины, но подписания соглашения о полезных ископаемых не достаточно для окончания войны. Киеву нужны более надежные гарантии безопасности.

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Об этом украинский лидер Владимир Зеленский написал в соцсети X. Он подчеркнул, что прекращение огня не сработает с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Как однажды сказал президент Рейган: "Мир – это не просто отсутствие войны". Мы говорим о справедливом и длительном мире – свободе, справедливости и правах человека для всех. Прекращение огня не сработает с Путиным. За последние десять лет он нарушал перемирие 25 раз ", – говорится в сообщении.

Зеленский признал, что военная помощь со стороны Вашингтона была жизненно важна для украинского народа. И, несмотря на неприятный диалог, который состоялся вчера, 28 февраля, с главой Белого дома, Украина и США остаются стратегическими партнерами.

"Мы очень благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку. Я благодарен Президенту Трампа, Конгрессу за двухпартийную поддержку и американскому народу. Украинцы всегда ценили эту поддержку, особенно в течение трех лет полномасштабного вторжения", – отметил гарант.

Однако, по его словам, нужно быть честными и откровенными друг с другом, чтобы по-настоящему понять общие цели. Украина, как никто другой, хочет мира.

"Мы готовы подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, и это будет первым шагом к гарантиям безопасности. Но этого недостаточно, и нам нужно больше, чем это. Прекращение огня без гарантий безопасности опасно для Украины. Мы воюем уже 3 года…", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина считает Россию врагом, ведь страна-агрессорка убивает наш народ, поэтому мир должен быть справедливым и длительным, "это борьба за нашу свободу, за наше выживание". Для этого Киеву нужно иметь преимущество за переговорным столом.

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский вступил в публичную ссору с вице-президентом США Джей Ди Венсом, в которую вмешался Дональд Трамп. Это произошло во время общения лидеров Украины и США с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

OBOZ.UA опубликовал полный текст спора между Венсом, Трампом и Зеленским, после которого украинский президент "досрочно" покинул Белый дом.

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