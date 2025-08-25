'Кремль начинает понимать, что проиграл': еврокомиссар объяснил, почему Путин боится западных гарантий безопасности Украины

Москва боится, что Киев получит надежные гарантии безопасности. Потому что успешная Украина – это самая большая угроза для выживания путинского режима.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам безопасности и космоса Андрюс Кубилюс. 24 августа на своем сайте он ответил на заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Последний предупреждал, что Кремль не согласится на коллективные гарантии безопасности Украины, если они будут согласованы без РФ.

Кубилюс объяснил, что стоит за тезисами Лаврова

"Что Лавров хотел сказать? Что Россия хочет предоставить гарантии безопасности Украине? Или что Кремль боится гарантий безопасности Украине, которые может предоставить западное сообщество?" – задал вопрос литовский политик.

Он подчеркнул, что единственная причина, почему украинцам понадобились гарантии ненападения, это Российская Федерация. И РФ достаточно просто остановить войну и не начинать ее снова, если они хотят дать настоящие гарантии безопасности для Украинского государства.

"России нет необходимости ни с кем вести переговоры о гарантиях... Россия может просто отказаться от своей агрессивной политики", – подчеркнул еврокомиссар.

Однако, как признал он, при нынешней российской власти это нереально. "Вот почему нам нужно спросить: почему Кремль боится западных гарантий безопасности Украине? Потому что это усложнит Путину/Лаврову планирование новой агрессии против Украины", – считает Кубилюс.

"Реальность России такова, что Путин считает, что его режиму будет угрожать опасность, если Украина станет более безопасной и способной развивать свой экономический и социальный успех через европейскую интеграцию. Потому что успех Украины с ее вдохновенной силой для рядовых россиян является самой большой угрозой для выживания режима Путина. Это логика кремлевского анализа наибольших угроз", – объяснил автор.

По его мнению, именно поэтому российский диктатор начал войну. И именно поэтому Путин и его приспешники не согласятся на реальные гарантии безопасности для Киева.

Кубилюс отметил: "Коалиция желающих" не должна учитывать то, соглашается ли РФ с планом, который будет воплощен в случае мирного соглашения.

"Западные лидеры недавно в Вашингтоне смогли продемонстрировать беспрецедентное единство и лидерство по вопросам Украины. В том числе и по гарантиям безопасности. Это пугает кремлевский режим. Вот почему Лавров высказался так агрессивно. Потому что Кремль начинает понимать – они проиграли. Гарантии безопасности проложат путь для будущего успеха Украины", – считает политик.

Он добавил, что на самом деле россиянам угрожает сам путинский режим, а не НАТО или Украина. Наоборот – успех Украины "может стать настоящим вдохновением для российского народа".

"Вдохновение российских граждан – это то, чего боится Кремль. Кремль действительно боится русского народа, возможности того, что его можно вдохновить на стремление к свободе. И вдохновить желать жить в нормальной России будущего", – написал еврокомиссар.

"Путин начал преступную и глупую войну против успеха Украины. И он проиграет. Украина будет успешной. Россия останется с кремлевской глупостью. Лавров дал четкое доказательство этого", – закончил свои размышления Кубилюс.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает, почему в Москве поднимают вопрос о гарантиях безопасности, ведь именно РФ является страной-агрессором и именно она напала на нас, а не наоборот. Киеву нужны гарантии для того, чтобы четко знать, что Москва не нападет снова.

