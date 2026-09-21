Кравченко уволили из органов прокуратуры: и.о. генпрокурора Ковальский подписал приказ

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об увольнении из органов прокуратуры. После отставки с поста генпрокурора он продолжал занимать должность прокурора ОГП.

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Об этом "Суспільному" сообщила начальница управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гайовская. Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский подписал соответствующий приказ об увольнении Руслана Кравченко.

Кравченко не вышел на работу

Мы писали о том, что Руслан Кравченко, чья зарубежная служебная командировка закончилась 18 сентября, 21 сентября на работу не вернулся. Он лишился должности генерального прокурора, однако продолжал оставаться прокурором Офиса генерального прокурора.

Марьяна Гайовская сообщила, что по истечении срока командировки Кравченко как прокурор ОГП не приступил к исполнению служебных обязанностей.

На вопрос о том, вернулся ли Кравченко в Украину и где он находится сейчас, пресс-секретарь Офиса генерального прокурора ответила, что не располагает такой информацией.

Что предшествовало

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. По словам главы ОГПУ, он якобы подделывал официальные документы для получения неправомерной выгоды.

Еще одно подозрение подписано в отношении "лица, близкого к руководителю САП", сообщил Кравченко в видеообращении на своем канале в Telegram. Глава ОГПУ также заявил, что целью операции "Карфаген" якобы было стремление антикоррупционных структур получить доступ к материалам расследования ряда уголовных дел, и отметил, что ранее его от подписания подозрений "политически сдерживал президент".

Вскоре Офис генерального прокурора опроверг заявление Руслана Кравченко о подозрении Семену Кривоносу. Там подчеркнули, что правовых оснований для этого нет.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 сентября народные депутаты проголосовали за отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Соответствующее решение поддержали 317 парламентариев. В тот же день глава государства подписал указ об увольнении чиновника.

17 сентября президент Владимир Зеленский назначил исполняющего обязанности генерального прокурора Украины. Обязанности руководителя Офиса генерального прокурора временно будет исполнять Антон Ковальский.

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