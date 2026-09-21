Командировка бывшего генерального прокурора Кравченко завершилась: вернулся ли он на работу

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко, чья зарубежная служебная командировка закончилась 18 сентября, 21 сентября на работу не вернулся. Он лишился должности генерального прокурора, однако по-прежнему остается прокурором Офиса генерального прокурора.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Офиса генерального прокурора Марьяна Гайовская. О том, где находится бывший генеральный прокурор в настоящее время, она не знает.

Что известно

Пресс-секретарь отметила, что по состоянию на 14:00 21 сентября Кравченко на работу не явился.

"Официальная дата окончания служебной командировки Руслана Кравченко – 18 сентября. По состоянию на 14:00 21 сентября он на работу в Офис генерального прокурора не явился", – сообщила Гайовская.

На вопрос о том, вернулся ли Кравченко в Украину и где находится сейчас, пресс-секретарь Офиса генпрокурора ответила, что не располагает такой информацией.

Также Гайовская пояснила, что Кравченко лишился лишь административной должности – генерального прокурора, но пока он продолжает оставаться прокурором ОГП.

Что предшествовало

В начале сентября НАБУ и САП провели обыски в кабинетах Офиса генпрокурора. В ответ Кравченко опубликовал материалы, в частности, протоколы обыска, и обвинил антикоррупционные органы в изъятии материалов производств в отношении их же сотрудников, а также документов о негласных следственных действиях.

14 сентября Кравченко сообщил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, в частности в связи с якобы подделкой документов для получения неправомерной выгоды. В НАБУ заявили, что работают в штатном режиме, и опровергли факт вручения такого подозрения.

Кравченко подал заявление об отставке 7 сентября на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о "крыше" колл-центров. В ночь на 14 сентября Кравченко пересек государственную границу Украины на служебном автомобиле.

Он подтвердил свой выезд в соцсетях, указав, что находится в служебной командировке за рубежом для встреч с международными партнерами. По данным журналистских расследований, он самостоятельно оформил себе 5-дневную командировку в Париж якобы для участия в заседании парламентской сети ПАСЕ. За несколько дней до этого Украину также покинула его жена.

В Офисе генпрокурора сначала заявили, что не располагают подробной информацией о поездке, а ГПСУ отметила, что пропуск был оформлен при наличии официальных документов, дающих право на выезд.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках операции "Карфаген" в Офисе генерального прокурора отстранили от должности семерых сотрудников. Сам Руслан Кравченко заявлял, что не планирует самостоятельно покидать пост, однако готов уйти в отставку, если об этом попросит президент или Верховная Рада.

Вскоре он все-таки подал заявление об отставке с поста генерального прокурора. Кравченко назвал это решение политическим и заявил, что принял его осознанно.

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