Рада отправила в отставку генпрокурора Кравченко

Во вторник, 15 сентября, народные депутаты проголосовали за отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Соответствующее решение поддержали 317 парламентариев.

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Накануне голосовалния президент Владимир Зеленский отстранил Кравченко от должности. OBOZ.UA выяснил, что известно об отставке Краченко.

Очередные кадровые перестановки

Представление об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины в парламент внет президент. Зеленский принял соответствующее решение после скандала вокруг Офис Генпрокурора, НАБУ и САП.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности на внеочередном заседании рекомендовал Раде поддержать увольнение. Законопроект №16064 поддержали 317 нардепов. Еще 23 парламентария решили не принимать участие в голосовании.

Пока нет информации о том, кто может занять место Кравченко и возглавить генеральную прокуратуру.

Что предшествовало

В начале сентября НАБУ и САП провели обыски в кабинетах Офиса генпрокурора. В ответ Кравченко опубликовал материалы, в частности, протоколы обыска и обвинил антикоррупционные органы в изъятии материалов производств в отношении их же сотрудников, а также документов негласных следственных действий.

Кравченко 14 сентября сообщил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, в частности, по поводу якобы подделки документов для получения неправомерной выгоды. В НАБУ заявили, что работают в штатном режиме, и факт вручения такого подозрения опровергли.

На фоне происходящего Кравченко заявил об отставке, назвав ситуацию давлением и политическим решением. В ночь на 14 сентября Кравченко пересек государственную границу Украины на служебном автомобиле.

Он подтвердил свой выезд в соцсетях, указав, что находится в служебной командировке за границей для встреч с международными партнерами. По данным журналистских расследований, он самостоятельно оформил себе 5-дневную командировку в Париж якобы для участия в заседании парламентской сети ПАСЕ. За несколько дней до этого Украину также покинула его жена.

В Офисе генпрокурора изначально заявили, что не обладают подробной информацией о поездке, а ГПСУ отметила, что пропуск осуществлялся при наличии официальных документов, дающих право на выезд.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках операции "Карфаген" в Офисе генерального прокурора отстранили от должности семерых сотрудников. Сам Руслан Кравченко заявлял, что не планирует самостоятельно покидать пост, однако готов уйти в отставку, если об этом попросит президент или Верховная Рада.

Вскоре он все же подал заявление об отставке с поста генерального прокурора. Кравченко назвал это решение политическим и заявил, что принял его осознанно.

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