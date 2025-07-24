'Коррупция должна быть искоренена': Клименко прокомментировал обыски у командования Нацгвардии

Обыски, которые по приказу антикоррупционных органов проводились у командующего Национальной гвардии Украины генерала Александра Пивненко, могли быть инспирированы российскими спецслужбами. К такому мнению можно прийти, учитывая последние события в Национальном антикоррупционном бюро Украины, где нашли агентов РФ.

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Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время встречи с представителями СМИ. Глава МВД отметил: то, что происходило, очень сильно подорвало моральный дух в Нацгвардии, поэтому несомненно, было на пользу оккупантам.

"Я абсолютно согласен, что коррупцию нужно искоренять. Но эффективнее, если мы будем эту коррупцию искоренять совместно, и использовать необдуманные основания. Для примера – напомню об обысках в Национальной гвардии и обвинения командующего Нацгвардии в присвоении четырехсот миллионов гривен. Это не подтвердилось – свидетельствую, потому что лично ходил на заседания комитетов, ВСК", – рассказал глава МВД.

Клименко отметил, что разговаривал по этому поводу с главой НАБУ Семеном Кривоносом, а "когда понял, что к чему, что к Пивненко претензий нет", то поехал на фронт, где встречался с личным составом.

"Не исключено, учитывая факты сотрудничества с врагом должностных лиц НАБУ, что это было прямое указание спецслужб нашего врага. Вы представляете, как это повлияло на моральный дух боевых бригад Нацгвардии? Потому что командующий для них авторитет. Он – Герой Украины. А никто же не объясняет, что когда заходят на обыски – это лишь проверка информации", – пояснил Игорь Клименко.

Причем "часть правды в том расследовании есть", отметил глава министерства. Однако эта часть отнюдь не касается самого командующего, а "люди, которые были причастны к коррупционным проявлениям, уволены с должностей", и "до сих пор ждут, видимо, подозрение".

Кстати, такую же точку зрения на инцидент высказал и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Он также заявил, что обыски у командующего Нацгвардии Пивненко непосредственно сказались на ситуации на поле боя – в негативном плане.

"Половина Нацгвардии опустила оружие и не захотела выполнять задачи, потому что они сомневались, что это наш командир. А другая половина в Киев захотела ехать. И министр Клименко можете его спросить, неделю объезжал все части свои и проводил с ними работу", – в свою очередь рассказал Малюк.

Как сообщал OBOZ.UA со ссылкой на собственные источники, в начале мая в Главном управлении Нацгвардии начали обыски, в частности по делу о нарушениях при проведении тендеров и злоупотреблении влиянием.

Причем обыски проводили не только в служебных помещениях Центральной базы обеспечения ГУ Нацгвардии, а еще дома у ряда лиц руководящего звена, среди которых был командующий НГУ Пивненко,

После этого Министерство внутренних дел сообщило об отстранении шестерых должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения ГУ Нацгвардии.

Уже тогда настоящие эксперты утверждали, что обыски и подозрения генералу Пивненко, для детективов НАБУ (которых уже разоблачили на, мягко говоря, некрасивых вещах) – "топорная и грязная работа".

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