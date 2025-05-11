Мне расклад понятен. Попробую объяснить эзоповым языком. Минобороны и его "крыша" прикрывают свои "хвосты", подставляя МВД. Клименко не святой, там коррупции хоть пруд пруди, но не в этом "сегменте". И вот – обыски и подозрения руководству НГУ, в частности генералу Пивненко.

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Я за Олександра ручаюсь. Oleksandr Pivnenko Він не може вкрасти. За замовчуванням не може. Я знаю його ще з часів, коли він був командиром загону "Омега", з 24 лютого 2022 року. Я особисто бачив його в окопах і бліндажах десятки разів. На нулі. Бачив його у рукопашному бою на тренуваннях, на стрільбах, бачив, як він ставиться до підлеглих, як ставить завдання. Він особисто був в окопах Дементіївки, Кутузівки, Р.Лозової, Бахмута. Коли був підполковником – командиром "Омеги", полковником – командиром бригади.

Коли його призначили командувачем НГУ – я сильно занепокоївся і постійно повторював: це вже не фронт, де чітко зрозуміло, хто ворог. Тут ворог поруч. Навколо. Він посміхається тобі, підлабузнюється, але за спиною в нього ніж, а в кишені – дулю. Це політика.

Еге-гей, НАБУ! Ок, розслідуйте. Доводьте. Але якого біса саме обшуки й підозра Півненку так яскраво "підсвічені"? У всіх телеграм-каналах країни? Чий це заказ? Чий??? Навіщо такий "дружній злив"?

Ви "мочите" бойового генерала, який довів свою професійність, порядність, героїзм і людяність в окопах! Упродовж трьох останніх років! Півненка мочите? Ну-ну. Думаєте, Бога за бороду спіймали? Ну-ну.

На фронт би вас, мудаків. Ви ж молоді, здорові, фізично підготовлені. Покажіть ТАМ оркам маски-шоу.Це ж не ви, "святі", у квітні 2025-го журналісти викрили, що 23 детективи НАБУ задекларували володіння криптовалютою на мільйони гривень? Це не ви прослуховуєте пів країни незаконно, навіть адвокатів? Це не ви маєте купу елітних авто й нерухомості без підтвердження джерела походження коштів? Білі комірці, б**ть!

Коротше, НАБУ — топорна й брудна робота.