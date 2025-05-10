Обыски в ГУ Нацгвардии Украины: в МВД сообщили об отстранении руководителей

Министерство внутренних дел сообщило об отстранении шестерых должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии после обысков 9-10 мая. Сейчас продолжается служебное расследование.

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Об этом говорится в заявлении МВД. Там добавили, что в Нацгвардии оказывают полное содействие следствию.

Обыски в ГУ Нацгвардии продолжаются с 9 мая и продолжились на следующий день. OBOZ.UA со ссылкой на собственные источники сообщал, что обыски проводятся по делу о нарушениях при проведении тендеров и злоупотреблении влиянием.

В марте Бюро экономической безопасности (БЭБ) выявило нарушения в тендере на строительство многоэтажки по заказу Нацгвардии за более 78 млн гривен, которое планировалось в Киевской области. Аналитики установили, что во время объявления тендера была неправомерно применена упрощенная процедура закупки. В частности ее предмет не относился к работам, объектам и сооружениям оборонного назначения.

Специалисты БЭБ направили рекомендательное письмо в адрес заказчика, после чего публичная закупка с нарушениями была отменена.

В правоохранительных органах не сообщили детали обысков и отстранения должностных лиц, но, по данным ZN.ua, детективы НАБУ проводят обыски в рамках открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины дела:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Обыски проводили в служебных помещениях Центральной базы обеспечения ГУ Нацгвардии, а также дома у ряда лиц руководящего звена. Несмотря на то, что официальной информации пока нет, СМИ указывают на следующих должностных лиц:

командующего Нацгвардии бригадного генерала Александра Пивненко;

директора Департамента логистики ГУ НГУ полковника Сергея Гриценко;

директора Департамента логистики ГУ НГУ полковника Николая Модлинского;

заместителя директора Департамента логистики — начальника управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковника Александра Калатинца;

начальника управления расквартирования и капстроительства полковника Дениса Ганаза;

начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев) полковника Владимира Федоровского.

Следствие подозревает, что командующий НГУ вместе с другими должностными лицами мог получить взятку в размере 190 миллионов гривен. По предварительным данным, эти средства могли быть вознаграждением за помощь в заключении договоров и содействие победе конкретных предпринимателей в тендерах на закупку товаров и услуг, которые проводила Центральная база производственно-технологической комплектации Нацгвардии. Среди возможной неправомерной выгоды — автомобиль Toyota RAV-4 2023 года и нежилое помещение в Киеве площадью более 70 квадратных метров.

Кроме этого, обыски Гриценко, Калатинца и заместителя командующего бригадного генерала Александра Белоуса проводятся также в рамках другого уголовного производства, в частности по подозрению в растрате средств (ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УКУ).

В этом деле должностных лиц подозревают в сговоре с компанией ООО "БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА", в результате которого из бюджета Нацгвардии могли быть незаконно потрачены 199 миллионов гривен. Эти деньги, вероятно, были использованы для закупки гусеничных бронетранспортеров серии FV по завышенным ценам.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале правоохранители пришли с обысками к киевскому бизнесмену Денису Комарницкому, который в прошлом был сопредседателем фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете. Дело касается земельной коррупции в Киевском городском совете.

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