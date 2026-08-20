Что делать?

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Вчера мы говорили о невозможности проведения выборов, но в то же время о невозможности оставлять политическую систему в том состоянии, в котором она находится. Выборы нельзя проводить, но и без выборов нельзя. Вчера, надеюсь, мы разобрались с тем, почему выборы невозможны. Сегодня я обещал опубликовать вторую часть о том, почему нельзя обходиться без выборов.

Но решил, что сначала нужно выслушать вас. Итак, этот пост для тех, кто считает, что проводить выборы во время войны невозможно, но и оставлять все как есть невозможно. Если вы не разделяете такую позицию, пожалуйста, ничего не комментируйте. Можете даже дальше не читать.

Итак, что у нас есть? Во-первых, война продолжается и будет продолжаться еще неизвестно сколько. Означает ли это, что все это время власть останется неизменной? А если это еще пять лет? Частые смены власти в демократических странах как раз и вызваны тем, что любая власть через несколько лет становится совершенно неадекватной. Я уже не говорю о том, что власть развращает, поэтому политиков нужно менять так же часто, как подгузники (приписывается Марку Твену, но он такого не писал; первая документально зафиксированная фраза принадлежит Галине Старовойтовой, убитой российскими чекистами). Забыл добавить: рейтинг действующего президента со временем будет продолжать падать, поэтому в какой-то момент невозможность победы на выборах может породить соблазн никогда их не проводить – такое бывало в разных странах.

Во-вторых, у нас достаточно глубокий управленческий кризис, и перестановки тех же людей не решают проблему ограниченности совокупной компетенции этой команды. Добавьте к этому постоянное сокращение команды из-за ухода тех или иных персонажей – у кого-то слишком вырос рейтинг, кто-то попался на коррупции, кто-то не выдержал и ушел, кого-то принесли в жертву. Вызовы усложняются, а совокупные компетенции сокращаются. Так можно и не дожить до победы. Ведь в войне на выживание победит тот, кто лучше всех управляет имеющимися ограниченными ресурсами.

В-третьих, антикоррупционные институты продолжают работу в непосредственной близости от кабинета номер один. В какой-то момент может оказаться, что подозрение падет на сам кабинет. У президента есть иммунитет, но накопление коррупционных дел рано или поздно приведет к потере легитимности. И здесь мы снова станем заложниками невозможности проведения выборов.

Наконец, четвертое, что проявилось лишь в последнее время. Я вчера писал, что постоянные усилия по укреплению власти в какой-то момент приводят к противоположному результату. Функция нелинейная. Власть президента будет ослабевать, и в какой-то момент это создаст угрозу для страны, ещё большую, чем чрезмерное усиление власти. Всё это мы уже проходили в 1917-1921 годах, и тогда все плохо закончилось. Вот такие условия задачи, ребята и девушки. Теперь вопрос: что мы можем сделать для трансформации власти в условиях невозможности проведения выборов? Ваши предложения?

Напоминаю о моей настоятельной просьбе: если вы считаете, что выборы провести можно ("как-нибудь прорвемся", как сказал вчера один комментатор), или если вы считаете, что в политике страны всё в порядке, – пожалуйста, не комментируйте. Этот пост не для вас.