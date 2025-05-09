НАБУ проводит обыск в Главном управлении Нацгвардии Украины: первые детали

В пятницу, 9 мая, в Главном управлении Нацгвардии Украины сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины начали обыск. Его проводят по делу о нарушениях при проведении тендеров и злоупотреблении влиянием.

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Об этом OBOZ.UA подтвердили два источника. Каких-то других подробностей пока нет.

Как известно, командующим Национальной гвардии Украины является бригадный генерал Александр Пивненко.

Отметим, что в марте Бюро экономической безопасности (БЭБ) выявило нарушения в тендере на строительство многоэтажки по заказу Нацгвардии.

Аналитики БЭБ обнаружили потенциальные риски потерь бюджетных средств в тендере на строительство многоквартирного дома, который объявила одна из баз комплектации Национальной гвардии Украины.

Жилье общей стоимостью более 78 млн грн планировали строить в Киевской области.

Аналитики установили, что при объявлении тендера была неправомерно применена упрощенная процедура закупки. В частности ее предмет не относился к работам, объектам и сооружениям оборонного назначения.

Специалисты БЭБ направили рекомендательное письмо в адрес заказчика, после чего публичная закупка с нарушениями была отменена.