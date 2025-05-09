НАБУ проводит обыск в Главном управлении Нацгвардии Украины: первые детали
В пятницу, 9 мая, в Главном управлении Нацгвардии Украины сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины начали обыск. Его проводят по делу о нарушениях при проведении тендеров и злоупотреблении влиянием.
Об этом OBOZ.UA подтвердили два источника. Каких-то других подробностей пока нет.
Как известно, командующим Национальной гвардии Украины является бригадный генерал Александр Пивненко.
Отметим, что в марте Бюро экономической безопасности (БЭБ) выявило нарушения в тендере на строительство многоэтажки по заказу Нацгвардии.
Аналитики БЭБ обнаружили потенциальные риски потерь бюджетных средств в тендере на строительство многоквартирного дома, который объявила одна из баз комплектации Национальной гвардии Украины.
Жилье общей стоимостью более 78 млн грн планировали строить в Киевской области.
Аналитики установили, что при объявлении тендера была неправомерно применена упрощенная процедура закупки. В частности ее предмет не относился к работам, объектам и сооружениям оборонного назначения.
Специалисты БЭБ направили рекомендательное письмо в адрес заказчика, после чего публичная закупка с нарушениями была отменена.