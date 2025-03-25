'Контакты носили технический характер': в Кремле заявили, что содержание переговоров в Саудовской Аравии не будет публиковаться

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что результаты переговоров между Россией и Соединенными Штатами в Эр-Рияде доложены Москве и Вашингтону. По его словам, сейчас итоги встречи анализируются.

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При этом рупор Кремля подчеркнул, что содержание переговоров точно не будут публиковаться. Об этом Песков рассказал в комментарии кремлевским пропагандистам.

Представитель российского диктатора заявил, что на сегодняшний день трехсторонняя встреча представителей США, Украины и России пока не планируется. Кроме того, планов на разговор Путина и Трампа также пока нет.

"Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Технические – это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публиковаться точно не будет. Этого не следует ожидать. Сейчас доклады, сделанные делегациями в столицы, анализируются, ну а уже потом можно будет говорить о каком-то понимании", – заявил Песков.

Напомним, представители страны-террориста России прокомментировали ход переговоров с представителями Соединенных Штатов. В РФ заявили, что 24 марта в Саудовской Аравии был непростой, но полезный диалог.

Ранее сообщалось, что Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ до 20 апреля, когда православные и католики будут отмечать Пасху. В то же время в США признают, что сроки могут сместиться с учетом разрыва между позициями сторон войны.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессорка Россия во время переговоров 24 марта в Саудовской Аравии требовала полного контроля над четырьмя регионами Украины. Речь идет о всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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