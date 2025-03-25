'Был непростой, но полезный диалог': в России после переговоров в Саудовской Аравии заявили, что к обсуждению будут привлечены ООН и другие государства

Представители страны-террориста России прокомментировали ход переговоров с представителями Соединенных Штатов. В РФ заявили, что 24 марта в Саудовской Аравии был непростой, но полезный диалог.

Видео дня

Также россияне заявили, что к переговорному процессу будут привлечены ООН и другие государства. Об этом в комментарии кремлевский пропагандистам заявил глава комитета Совета федерации РФ по международным делам, один из участников российской делегации Григорий Карасин.

По его словам, на консультациях с США в Эр-Рияде удалось обсудить много проблем. Карасин подчеркнул, что переговоры продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны.

"Будем продолжать это делать, вовлекая и международное сообщество, прежде всего, Организацию Объединенных Наций и отдельные страны. В общем, впечатление осталось такого конструктивного диалога, который нужен и необходим. Американцы тоже в этом заинтересованы", – заявил представитель России.

Напомним, в Саудовской Аравии стартовал новый раунд переговоров между Украиной и США. Как и на прежней встрече делегации будут обсуждать возможное перемирие между Киевом и Москвой. Делегации встречаются в столице Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ до 20 апреля, когда православные и католики будут отмечать Пасху. В то же время в США признают, что сроки могут сместиться с учетом разрыва между позициями сторон войны.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессорка Россия во время переговоров 24 марта в Саудовской Аравии требовала полного контроля над четырьмя регионами Украины. Речь идет о всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!