Когда стартуют переговоры в Стамбуле и кто в них будет участвовать: все подробности

В четверг, 15 мая, в Стамбуле может состояться новый раунд переговоров Украины и России по окончанию войны. Российские пропагандисты распространили информацию, что переговоры должны стартовать в 10:00 по киевскому времени.

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Впрочем, украинская сторона уже опровергла эту информацию и предупредила о возможной информационной манипуляции. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Так, росСМИ сообщили, что кремлевская делегация уже прибыла в Стамбул - их самолет приземлился в аэропорту Ататюрка рано утром в четверг. По сообщениям СМИ, встреча состоится в резиденции президента Турции - дворце Долмабахче, расположенном на берегу Босфора.

Впрочем, официальной информации о начале переговоров от украинской стороны нет.

Лейтенант Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, заявил, что российские медиа сознательно распространяют ложную информацию о начале переговоров. По его словам, сообщение о "старте" в 10:00 - выдумка россиян.

Он также добавил, что на самом деле именно РФ избегает любого реального диалога и не поддерживает идею прекращения огня хотя бы на 30 дней.

"Россияне забрасывают в медиа ложь о "начале переговоров в Турции" в 10 утра по Москве. Это не соответствует действительности. Такое время не было запланировано. Не исключено, что россияне просто хотят манипулировать темой переговоров. Потому что уже их пропагандисты пишут, что "переговоры нужны всем, кроме Украины". На это и расчет. Действительно, движение к миру не надо разве России, которая всячески избегает прекращения огня на 30 дней и нормального диалога, еще и распространяет такую ложь", - отметил Коваленко.

В то же время СМИ сообщают, что первая встреча президента Украины Владимира Зеленского в Турции состоится около 13 часов дня, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Напомним, что вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле. Главой делегации назначен Владимир Мединский - помощник главы Кремля. Сам Путин, вероятно, все же не поедет в Турцию, как и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Также сообщалось, что в Стамбул отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Но они прибудут в Турцию не 15 мая, когда могут состояться переговоры, а на следующий день - 16 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Трамп намекнул, что в ближайшие дни могут появиться позитивные новости относительно войны между Россией и Украиной. При этом никаких деталей американский лидер не привел.

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