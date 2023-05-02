Китай впервые поддержал резолюцию ООН, в которой РФ названа агрессором: какую игру ведет Пекин и заинтересован ли он в прекращении войны

Представители Китая проголосовали за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которая содержит жесткие формулировки по России из-за ее вторжения в Украину. Голосование состоялось еще 26 апреля, однако внимание на текст документа и то, что Пекин оказался среди поддержавших его, аналитики обратили только сейчас, ведь обычно он воздерживался от поддержки проектов аналогичных решений.

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Одни предполагают, что Китай может быть заинтересован в прекращении войны путем переговоров, а другие подчеркивают, что он просто ведет собственную игру, потому что ему выгодны и партнерство с государством-террористом РФ и его слабость. OBOZREVATEL собрал мнения специалистов по этому поводу.

Отметим, что резолюцию, посвященную сотрудничеству ООН с Советом Европы, всего поддержали 122 страны. Кроме КНР, документ одобрили и несколько других стран, которые считаются дружественными к России, в частности Казахстан и Армения, а также Индия и Бразилия.

В нем говорится о "беспрецедентных вызовах", стоящих перед Европой после агрессии РФ против Украины, а раньше против Грузии. Также там содержится призыв о возмещении ущерба, нанесенного жертвам агрессии. Россия является одной из пяти стран, голосовавших против резолюции.

Какие цели преследует Китай?

Аналитики отмечают, что единственным человеком, способным на данный момент влиять на российского диктатора Владимира Путина, развязавшего полномасштабную войну, вероятно, является его самоназванный друг Си Цзиньпин. Влияние на него китайского лидера базируется, прежде всего, на экономической зависимости России от второй экономики мира в условиях постоянного усиления западных санкций. Ведь пока Запад "закручивает гайки", Пекин наоборот – усугубляет экономическое сотрудничество с Москвой.

Общая цель КНР и РФ – взломать доминирование Запада

В том, что захватническая война России против Украины – не в интересах Китая, убежден главный редактор журнала Internationale Politik Quarterly Геннинг Гоф. Это мешает экономическому восстановлению КНР после трех лет его политики "нулевого наковыда".

"Учитывая развитие событий на фронте в Украине, Пекин рискует оказаться на стороне проигравших. Но он пытается извлечь свои экономические выгоды от войны и ее последствий, например, тем, что покупает у России более дешевые газ и нефть. В то же время Китай может увеличить экспорт в Россию", – отметил он в комментарии DW.

По его словам, для Пекина это важно, учитывая, что его отношения с Западом становятся все сложнее. Ведь США обвиняют китайские компании в обходе западных санкций. Так, из Китая в Россию поступают продукты двойного назначения, которые могут употребляться для ведения войны.

Следствием этого, говорит аналитик, является растущая зависимость России от Китая. Сейчас Пекин оказывает такое влияние на Москву, как никто другой. И именно Си Цзиньпин мог бы уговорить Путина начать мирные переговоры с Украиной, если бы захотел. Однако пока Пекин указал ему лишь на одну "красную линию": он считает недопустимым применение ядерного оружия.

Вместе с тем, Пекин имеет к России и стратегический интерес. Он требует ее как партнера в вопросе изменения мирового порядка, чтобы покончить с доминированием Запада. Поэтому с точки зрения Китая, предполагают специалисты, "Россия не должна проиграть эту войну". В частности, для китайского лидера было бы плохим вариантом и падение кремлевского режима, ведь это стало бы ударом по авторитарной системе правления, которую предпочитает и сам Си Цзиньпин.

Слабость России – в пользу Китая

На международной арене Китай пытается выступать посредником-миротворцем в вопросе войны в Украине. Но мирный план, который он представил на Мюнхенской конференции безопасности в феврале 2023 года, провалился на Западе. Он был слишком нечетким, а главное – в нем не было требования вывода российских войск из Украины, что является непременным условием для Киева и западных союзников.

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил убеждение, что не стоит много ожидать от Китая, если речь идет о попытках достичь мира. По его словам, из-за взаимно напряженной атмосферы между США и КНР у Пекина нет стимула ограничивать свою близость к Кремлю.

"Если война будет продолжаться еще дольше и Россия еще ослабнет в военном, экономическом и политическом плане, она станет еще более зависимой от Китая. С точки зрения Китая это было бы неплохим развитием событий", – сказал Ишингер в комментарии DW.

Пекин заинтересован в мирных переговорах

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник говорит, что Китай заинтересован в прекращении войны РФ против Украины, ведь она нарушает мировой порядок. По его словам, возможность того, что именно КНР поможет установить мир, вполне реальна.

"Это не нереально. Китайцы, конечно, преследуют свои интересы. Но я считаю, что справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем это масштабное, бесконечное "землетрясение" для всего мирового порядка", – заявил он в интервью Morgenpost.

Мельник назвал разговор президента Владимира Зеленского с лидером КНР шагом вперед. Также добавил, что в Киеве ждут его спецпредставителя Ли Хуэя.

"Телефонный разговор Зеленского с Си Цзиньпином стал большим шагом вперед в укреплении наших связей с Китаем и прекращении российской агрессии. Конечно, взгляд Китая на это может отличаться от нашего. Для Киева обязательным условием является выведение всех российских войск из оккупированных территорий. "Дьявол" прячется в деталях, поэтому мы с нетерпением ждем, что предложит специальный представитель Китая, который скоро присоединится к нам", – рассказал Мельник.

Как сообщал OBOZREVATEL, до сих пор Китай продолжает делать публичные заявления о том, что войну РФ против Украины следует остановить дипломатично. В Пекине говорят, что для "урегулирования кризиса" будут вести переговоры с международным сообществом.

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