Китай имеет свои интересы, но он хочет остановить войну в Украине, – Мельник

У Пекина есть собственные интересы, но полномасштабная война России против Украины якобы не выгодна КНР, считает заместитель главы украинского МИДа Андрей Мельник. Он назвал телефонные переговоры президента Владимира Зеленского и главы Китая Си Цзиньпина "большим шагом вперед".

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Своим мнением дипломат поделился в интервью немецкому изданию Morgenpost. При этом бывший посол нашей страны в Германии не исключает возможности, что Китай сможет добиться мира и убедить россиян уйти из территории Украины.

"Это не нереально. Китайцы, конечно, преследуют свои интересы. Но я верю, что справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем это масштабное, нескончаемое землетрясение для всего мирового порядка", – сказал Мельник.

Заместитель министра заявил, что разговор лидеров Украины и КНР – это большой шаг вперед в укреплении связей между странами и прекращении российской агрессии.

Дипломат признал, что взгляд Китая на войну может отличаться от нашего. "Для Киева обязательным условием является выведение всех российских войск из оккупированных территорий. "Дьявол" кроется в деталях, поэтому мы с нетерпением ждем, что предложит специальный представитель Китая, который в скором времени присоединится к нам", – сообщил Мельник.

Напомним, что Пекин назначил своим посланником в Украине Ли Хуэя. Он до 2019 года был послом КНР в Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры 26 апреля. Глава Украины назвал беседу "длительной и содержательной".

– Китайский лидер в ходе разговора подчеркнул, что Пекин "не будет подливать масла в огонь" в начатой Россией войне. Политик назвал диалог Киева и Москвы "единственным выходом".

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