'Китай не будет подливать масла в огонь': Си Цзиньпин в разговоре с Зеленским назвал переговоры единственным выходом из войны

Глава Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Пекин "не будет подливать масла в огонь" в начатой Россией войне. Политик назвал переговоры Киева и Москвы "единственным выходом".

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О деталях разговора сообщило издание Global Times. Цзиньпин отметил, что следует "использовать благоприятные условия для политического урегулирования" войны в Украине. Отметим, что кровавое полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину издание в своих материалах называет "кризисом".

"Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в среду, что в украинском "кризисе" Китай всегда стоит на стороне мира, и основная позиция Китая заключается в содействии миру посредством переговоров", – говорится в материале.

По словам политика, КНР будет "прилагать собственные усилия" для прекращения войны.

"Поскольку рациональное мышление и голоса со всех сторон растут, следует использовать возможность накопить благоприятные условия для политического урегулирования "кризиса", сказал Си, подчеркнув, что Китай будет продолжать содействовать мирным переговорам и прилагать собственные усилия для прекращения войны и возобновления мира как можно скорее", – цитируют журналисты слова Цзиньпина.

При этом, как отмечается, Пекин не будет "подливать масла в огонь" и тем более пытаться получить от войны в Украине прибыль.

"Глава Китая сказал, что КНР не будет ни наблюдать за огнем с другой стороны, ни подливать масла в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться возможностью получить прибыль. Диалог и переговоры – единственный жизнеспособный выход", – пишет издание.

Также Цзиньпин заявил, что никто не выиграет ядерную войну, поэтому "стороны должны сохранять спокойствие".

"Имея дело с ядерной проблемой, все заинтересованные стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, действительно сосредотачиваться на будущем и судьбе себя и всего человечества", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и глава Китая Си Цзиньпин в среду, 26 апреля, провели телефонные переговоры. Лидер КНР в ходе разговора заявил, что отправит в Украину специального представителя китайского правительства по делам Евразии.

В РФ отреагировали на новость о телефонном разговоре Зеленского и Си Цзиньпина. В российском МИДе похвалили Китай за "готовность прилагать усилия для налаживания переговорного процесса".