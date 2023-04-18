Китай заявил, что готов сотрудничать с Россией и миром для урегулирования "кризиса в Украине", и заговорил о "новой эре"

Китай продолжает делать публичные заявления о том, что российскую войну против Украины стоит урегулировать дипломатически. В Пекине сообщили, что для этого будут вести переговоры с международным сообществом.

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С Россией КНР хочет развивать взаимовыгодное стратегическое партнерство. А полномасштабную неспровоцированную агрессивную войну, развязанную РФ, в Китае назвали "кризисом в Украине". С соответствующими заявлениями выступил спикер министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, передает "Укринформ".

Он сказал, что Пекин и Москва "отданы принципам отсутствия альянса, конфронтации и нацеливания на любую третью сторону и развивают новый тип отношений между крупными странами на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".

"Китай готов сотрудничать с Россией... и продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство координации для новой эры", – заявил Ван Вэньбинь.

Дипломат утверждает, что касательно Украины у Китая "последовательная и четкая позиция".

"Мы твердо привержены мирным переговорам и будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса" в Украине", – сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в МИД Китая заявили, что не будут продавать оружие ни одной из сторон, вовлеченных в войну в Украине. "Китай занимает разумную и ответственную позицию", – заверял министр иностранных дел Цинь Ган.

– Китайский лидер Си Цзиньпин тоже высказывался о необходимости мирных переговоров между Украиной и Российской Федерацией. По его словам, эскалации боевых действий допустить нельзя.

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