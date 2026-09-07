Китай просил Украину не наносить удары по Владивостоку, пока там находился китайский вице-премьер: стали известны подробности

Китай просил Украину не наносить удары по российскому Владивостоку, пока там находился вице-премьер-министр Китая соратник Си Цзиньпина Дин Сюэсян. В России Сюэсян посетил Восточный экономический форум, поэтому на этот период Китай просил гарантировать безопасность его делегации.

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Об этом сообщило издание Kyodo News. По словам источников издания, Украина пообещала, что не будет нападать на город.

Что известно

В Китае попросили Украину не наносить удары по российскому Владивостоку на время пребывания там их делегации во главе с вице-премьером Китая Дином Сюэсяном. Так, в частности, китайский вице-премьер посетил там Восточный экономический форум. Мероприятие длилось четыре дня – до пятницы, 4 сентября.

Издание предполагает, что Пекин мог опасаться, что Украина повторит атаку, подобную операции "Паутина" в 2025 году, несмотря на то, что Владивосток расположен в 6500 километрах от Украины.

В ходе этой операции Украина тайно ввезла в Россию десятки дронов в грузовиках, которые в определенный момент взлетели с них и атаковали российскую стратегическую авиацию.

Этой просьбой Пекин стремился гарантировать безопасность делегации во главе с Дином Сюэсяном, занимающим шестое место в руководстве Коммунистической партии Китая.

Издание отметило, что Украина пообещала не наносить удары по городу в этот период.

Что предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщал, что Украину также просили на определенный период воздержаться от атак в районе Владивостока, но тогда не называл страну, которая обратилась с такой просьбой.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Китай заблокировал принятие совместного коммюнике по итогам встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран G20. Причиной стали разногласия по поводу торговых дисбалансов и критика экономической модели КНР, которая в значительной степени зависит от экспорта.

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