Китай заблокировал принятие совместного коммюнике по итогам саммита G20: в чём причина

Китай заблокировал принятие совместного коммюнике по итогам встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран "Группы двадцати". Причиной стали разногласия по поводу торговых дисбалансов и критика экономической модели КНР, которая в значительной степени зависит от экспорта.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg. Вместо традиционного совместного документа после встречи было опубликовано заявление от имени председательствующей стороны — США.

Китай не согласился с позицией других участников

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что заявление председательствующей стороны поддержали 19 из 20 членов "Группы двадцати", в том числе Россия. В то же время Китай не согласился с отдельным положением документа, из-за чего участникам встречи не удалось принять совместное коммюнике.

В частности, Пекин выступил против пунктов, касающихся создания специальной рабочей группы для дальнейшего изучения и сокращения торговых дисбалансов. Китай также не поддержал расширение полномочий Международного валютного фонда по мониторингу таких дисбалансов, отдельные положения о реструктуризации долгов и свободное судоходство через Ормузский пролив.

В заявлении председательствующей стороны G20 отмечается, что страны с чрезмерным и длительным внешним профицитом должны устранить факторы, сдерживающие внутреннее потребление и заставляющие экономику чрезмерно полагаться на экспорт. В США считают, что такая политика создает негативные последствия для мировых и региональных рынков и усугубляет экономическую зависимость.

Китайская сторона напрямую не комментировала заявления Бессента. Однако заместитель министра финансов КНР Ляо Мин заявил, что страны "Группы двадцати" должны комплексно, объективно и сбалансированно оценивать проблему глобальных экономических дисбалансов.

По его словам, членам "Группы двадцати" необходимо защищать свободную торговлю, содействовать инклюзивной глобализации и создавать благоприятные условия для международной торговли и движения капитала.

Спор из-за торгового профицита КНР

Проблема торговых дисбалансов стала одной из главных тем саммита G20. В 2025 году Китай зафиксировал рекордный торговый профицит в размере 1,2 трлн долларов, что примерно на 20% больше, чем годом ранее.В то же время торговый дефицит США в отношениях с Китаем в прошлом году составил около 200 млрд долларов.

Примечательно, что на этот раз заявление председательствующей стороны поддержала Россия. Это отличается от прежней практики Пекина и Москвы, которые ранее совместно отказывались поддерживать формулировки других стран "Группы двадцати" об осуждении войны против Украины. Также Бессент провел отдельную встречу с министром финансов РФ Антоном Силуановым.

Переговоры по Ирану и искусственному интеллекту

Помимо торговых вопросов, Бессент обсудил с представителями Китая и РФ потенциальные экономические меры против Ирана, а также подчеркнул важность сохранения открытого Ормузского пролива на фоне недавних взаимных ударов между США и Ираном.

Также министр финансов США сообщил об "ограниченном" обмене мнениями с китайской делегацией по вопросам искусственного интеллекта. По его словам, тема ИИ и его влияния на экономику будет подробно обсуждаться в ходе предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина в этом месяце.

Напомним, 31 августа министр финансов России Антон Силуанов принял участие в финансовой встрече "Группы двадцати" в Эшвилле. На полях мероприятия он также провел переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом, в ходе которых стороны обсудили финансовое сотрудничество и взаимодействие в рамках G20.

Как писал OBOZ.UA, во время встречи с Силуановым Бессент заявил о невозможности ослабления экономического давления на Россию до прекращения войны против Украины. Основное внимание в ходе переговоров уделили мирному плану Дональда Трампа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!