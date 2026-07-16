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Киевская и Николаевская области получили новых временных руководителей: кого назначил Зеленский

Андрей Колотовкин
Новости политики
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Владимир Зеленский подписывает указ
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных исполняющих обязанности глав Киевской и Николаевской областных государственных администраций. Соответствующие указы глава государства подписал 16 июля 2026 года после того, как предыдущие руководители областей перешли на работу в Кабинет министров Украины.

Решения закреплены указами президента № 616/2026 и № 617/2026. Документы обнародованы на официальном уровне и определяют временных исполняющих обязанности руководителей двух областных государственных администраций.

Указ № 616/2026

Согласно указу № 616/2026, временное исполнение обязанностей главы Киевской областной государственной администрации возложено на Руслана Олийника.

Указом № 617/2026 временным исполняющим обязанности председателя Николаевской областной государственной администрации назначен Георгий Решетилов.

Указ № 617/2026

Оба документа президент подписал 16 июля 2026 года.

Причина назначений

Новые кадровые решения были приняты после смены места работы предыдущих руководителей областей. Виталий Ким, возглавлявший Николаевскую областную военную администрацию, и Руслан Калашник, руководивший Киевской областной военной администрацией, официально перешли на работу в Кабинет министров Украины.

В связи с этим возникла необходимость временно возложить исполнение обязанностей руководителей регионов на других должностных лиц до принятия дальнейших кадровых решений.

Указ № 613/2026

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Зеленский уволил начальника Киевской городской военной администрации

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский сообщил о предстоящих кадровых изменениях в Кабинете министров и заявил, что предложил премьер-министру Юлии Свириденко сосредоточиться на новом стратегическом направлении сотрудничества с одним из ключевых партнеров Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 14 июля Верховная Рада Украины поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра. По результатам голосования решение об отставке чиновницы поддержали 258 народных избранников.

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Редакционная политика