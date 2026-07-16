Киевская и Николаевская области получили новых временных руководителей: кого назначил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных исполняющих обязанности глав Киевской и Николаевской областных государственных администраций. Соответствующие указы глава государства подписал 16 июля 2026 года после того, как предыдущие руководители областей перешли на работу в Кабинет министров Украины.

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Решения закреплены указами президента № 616/2026 и № 617/2026. Документы обнародованы на официальном уровне и определяют временных исполняющих обязанности руководителей двух областных государственных администраций.

Согласно указу № 616/2026, временное исполнение обязанностей главы Киевской областной государственной администрации возложено на Руслана Олийника.

Указом № 617/2026 временным исполняющим обязанности председателя Николаевской областной государственной администрации назначен Георгий Решетилов.

Оба документа президент подписал 16 июля 2026 года.

Причина назначений

Новые кадровые решения были приняты после смены места работы предыдущих руководителей областей. Виталий Ким, возглавлявший Николаевскую областную военную администрацию, и Руслан Калашник, руководивший Киевской областной военной администрацией, официально перешли на работу в Кабинет министров Украины.

В связи с этим возникла необходимость временно возложить исполнение обязанностей руководителей регионов на других должностных лиц до принятия дальнейших кадровых решений.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский сообщил о предстоящих кадровых изменениях в Кабинете министров и заявил, что предложил премьер-министру Юлии Свириденко сосредоточиться на новом стратегическом направлении сотрудничества с одним из ключевых партнеров Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 14 июля Верховная Рада Украины поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра. По результатам голосования решение об отставке чиновницы поддержали 258 народных избранников.

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