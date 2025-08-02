"Увидим, что будет": Трамп заявил, что не исключает переговоров с Путиным до завершения "дедлайна"

Президент США Дональд Трамп недавно ужесточил ультиматум для России в вопросе прекращения войны против Украины. Американский лидер фактически дал кремлевскому диктатору Владимиру Путину время до 8 августа, чтобы прекратить огонь.

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В то же время Трамп не исключил, что до истечения срока ультиматума он может провести переговоры с Путиным. Об этом президент Соединенных Штатов заявил во время общения с журналистами.

Возможен контакт с представителями РФ

На вопрос журналистов о том, готов ли он провести переговоры с российским диктатором Путиным до завершения "дедлайна" о прекращении войны, Трамп ответил в традиционной для себя манере. Американский президент не стал полностью исключать вероятность такого контакта в ближайшее время.

При этом Трамп не подтвердил, что у него или кого-либо из высшего руководства страны запланированы переговоры с российской стороной. В то же время президент Соединенных Штатов косвенно заявил о "нескольких встречах".

"Посмотрим, что будет. Мы планируем провести несколько встреч", – ответил журналистам президент США.

Что предшествовало

В июле президент Трамп раскритиковал российского диктатора за массированные обстрелы Украины и отсутствие желания прекращать войну. Тогда он заявил, что дает России срок в 50 дней на то, чтобы заключить с Украиной мирное соглашение.

Однако уже в конце месяца после того, как Москва не только не прекратила, но и существенно нарастила террор мирных жителей Украины, Трамп решил ужесточить свой ультиматум. В этот раз президент США дал россиянам 10 дней, чтобы прекратить войну. В противном случае Трамп пригрозил ввести высокие тарифы против стран, закупающих российскую энергоносители и дополнительные санкции против России.

Напомним, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вторичные санкции, которые Соединенные Штаты намерены ввести против страны-агрессора, президент Трамп считает рычагом давления для достижения дипломатического решения войны в Украине. Они будут применены уже 8 августа, если до указанного дня в Украине не будет прекращения огня.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты "полностью готовы" к ядерной войне с Россией. Такая готовность необходима, когда речь заходит о ядерном оружии.

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