Уиткофф посетит Россию – Трамп

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вскоре посетит страну-агрессор Россию якобы для попытки прекращения войны в Украине. В Москву американец направится после своей поездки на Ближний Восток.

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Об этом отдельно сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. Он также сказал, что Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции против России, однако выразил сомнения относительно их эффективности.

В частности, журналисты подняли вопрос о текущей поездке Уиткоффа на Ближний Восток, где он ранее выступал посредником в переговорах между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

"Да, он едет в Израиль, а затем он едет в Россию, верьте или нет", – ответил Трамп.

Никаких других подробностей о предстоящей поездке Виткоффа он не привел. Но Трамп прокомментировал очередную массированную атаку на Украину, отметив, что "то, что делает Россия – отвратительно".

Американский президент также подтвердил, что США введут новые санкции. Впрочем, он не уточнил даты введения ограничений, и вообще выразил сомнение, повлияют ли вторичные санкции на российский режим.

Что предшествовало

Напомним, ранее американский президент пригрозил ввести вторичные пошлины против России. Причем сначала Трамп давал России срок в 50 дней, то есть, санкции могли ввести в сентябре. Однако позже президент США заявил, что не стоит так долго ждать, достаточно переждать еще 10 дней.

Вторичные санкции не касаются самой России – они будут введены против стран, которые покупают российскую нефть. Таким образом их пытаются заставить отказаться от торговли с РФ. Аналитики считают, что это достаточно болезненно ударит по России.

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