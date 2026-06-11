Мерц заявил, что Украина станет частью ЕС, но есть 'нюанс': о чем идет речь

В будущем Украина станет частью Европейского Союза, однако это произойдет в отдаленной перспективе. Германия поддерживает будущее членство Украины в ЕС, но подчеркивает необходимость постепенного движения к цели.

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Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге. Глава немецкого правительства поддержал вариант ассоциированного членства Украины в ЕС. По его словам, такой формат предусматривал бы постепенное привлечение Киева к работе европейских институтов еще до обретения полноправного членства.

Мерц отметил, что Украина защищает не только собственное государство, но и свободу и безопасность всей Европы. Именно поэтому, по его словам, Украина является частью Европы и в будущем станет членом ЕС.

"Мы поддерживали Украину вчера. Мы поддерживаем Украину сегодня. И мы будем поддерживать Украину завтра – столько, сколько потребуется", – заявил Мерц.

Отдельно канцлер остановился на своей инициативе относительно ассоциированного членства. Он пояснил, что такой формат мог бы предусматривать регулярное участие украинской стороны в заседаниях Европейского совета и встречах советов профильных министров.

Кроме того, Мерц предложил ввести должность украинского комиссара в Брюсселе. По его словам, на начальном этапе такой представитель не имел бы права голоса, но стал бы официальным представителем Киева в европейских структурах.

Также канцлер заявил, что украинские депутаты могли бы участвовать в консультациях Европарламента без права голоса. По его убеждению, это позволило бы максимально быстро вовлечь Украину в политические процессы ЕС.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Варшаве, что его страна будет поддерживать евроинтеграцию Украины, но не будет предоставлять никаких особых условий на пути к членству в ЕС.

Также OBOZ.UA сообщал, по словам главы правительства Дании, Метте Фредериксен, Европа не сможет эффективно перевооружиться без участия Украины. Вместе с тем поддержка Киева со стороны европейских государств является не благотворительностью, а элементом коллективной самообороны.

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