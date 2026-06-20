"Украина не сможет стать полноправным членом ЕС до окончания войны": Мерц озвучил перспективы Киева

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ситуация с вступлением Украины в Европейский союз отличается от стран Западных Балкан. Наше государство находится в состоянии войны и не сможет стать полноправным членом ЕС, пока конфликт не закончится.

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Соответствующее заявление Мерц сделал в пятницу, 19 июня, после заседания Европейского совета в Брюсселе. Он также вернулся к своей идее ассоциированного членства для Украины.

"Такая страна, как Украина, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Европейского Союза, но она могла бы стать ассоциированным членом Европейского Союза, а потом позже – полноправным членом Европейского Союза", — заявил канцлер.

Он отметил, что такая модель не требует изменений в учредительных договорах Евросоюза.

"Ассоциированное членство возможно без изменения договоров. И у нас есть для этого прецеденты", — сказал Мерц.

Он напомнил, как после объединения Германии в 1990 году для представителей бывшей ГДР был введен статус наблюдателей в Европейском парламенте без права голоса.

"Именно поэтому то, что я сейчас предложил, также возможно без изменения договоров. Мое предложение с самого начала было направлено на то, чтобы сделать возможным то, что не требует изменения договоров", – отметил лидер ФРГ.

По его словам, вопрос расширения ЕС и возможных промежуточных форматов интеграции будет подробно обсуждаться на заседании Европейского совета в октябре.

"Все это вовсе не снято с повестки дня. Наоборот, эти предложения лежат на столе", – подчеркнул канцлер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Фридрих Мерц заявил, что в будущем Украина станет частью Европейского Союза, однако это произойдет в отдаленной перспективе. Германия поддерживает будущее членство Украины в ЕС, но подчеркивает необходимость постепенного продвижения к этой цели.

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