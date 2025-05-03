Экс-шеф ЦРУ Гофф: США дали Украине достаточно оружия, чтобы она пролила кровь, а не победила

Сразу после начала захвата Россией украинского Крыма в феврале 2014 года в ЦРУ спрогнозировали, что следующим вспыхнет Донбасс. Именно те события заложили основы до третьей мировой войны, которую на тот момент еще можно было предотвратить, а в 2022-м противостояние приобрело новые масштабы.

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Впрочем, в Вашингтоне испугались, что Россия применит ядерное вооружение – и не вооружили Украину так, чтобы она выбросила оккупантов со своей земли, выделяя помощь в объемах, достаточных для поддержки сопротивления, но не для победы. Об этом в интервью ежедневной британской газете The Times рассказал бывший руководитель операций ЦРУ в Европе и Евразии Ральф Гофф.

Он утверждает, что то, что 2014 год стал точкой отсчета до третьей мировой войны, было очевидно еще тогда, когда российские захватчики без знаков распознавания начали блокировать украинские воинские части в Крыму и захватывать админздания на полуострове. И Гофф лично попытался донести перспективы до своего руководства.

"Я пытался позвонить в колокол тревоги, что на Донбассе сейчас сеют зерна Третьей мировой войны, и нам нужно что-то с этим делать. Но были и другие приоритеты", – констатировал разведчик, на протяжении длительного времени возглавлявший штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли.

Гофф убежден: полномасштабное вторжение России в Украину в конце февраля 2022 года можно было предотвратить или по крайней мере остановить его на ранних стадиях, если бы США и их союзники предоставили Украине необходимое оружие с самого начала. Однако они выбрали другую стратегию: предоставить Украине оружие, необходимое для борьбы, но недостаточное для победы над армией Путина. Такое решение, убежден экс-шеф операций ЦРУ, было принято преднамеренно: Запад слишком сильно боялся, что российский диктатор применит ядерное оружие, если перед ним замаячит угроза поражения.

"Если бы мы тогда вооружили украинцев должным вооружением, они, возможно, смогли бы выбить россиян из страны. Этого не произошло. Это создало условия для этой продолжительной, затяжной, длительной войны, похожей на мясорубку, которую мы наблюдаем сегодня", – подчеркнул Гофф.

Он добавил , что тогдашний президент США Джозеф Байден и европейские союзники Америки позволили Путину диктовать условия, ведь были слишком нерешительными в вопросе отправки Украине необходимого оборудования в нужное время из-за опасений, что "он (Путин. – Ред.) перейдет к ядерному оружию".

Сам экс-разведчик убежден: российскому диктатору не хватило бы смелости начать ядерную войну, ведь глава РФ – существо трусливое. Как аргумент, Гофф напомнил, что у Путина был "настоящий смертельный страх перед Covid" во время пандемии, а, по его мнению, "люди, которые так озабочены своим здоровьем, не собираются играть в ядерный покер с высокими ставками".

"[Они] позволили Владимиру Путину и его бряцанию ядерным оружием обмануть себя. Поэтому они дали украинцам оружие, но так и не дали его достаточно, чтобы победить. Они дали им ровно столько, чтобы истекать кровью", – добавил Гофф.

А в The Times подчеркнули: эту точку зрения разделяют и некоторые в правительстве Великобритании, но никто не решается озвучить ее публично.

Также в издании рассказали, что в марте этого года Гофф готовился занять должность руководителя тайных операций ЦРУ: он намеревался реформировать агентство и сделать его менее уязвимым к угрозам. Однако он оказался "чужаком" для команды Трампа – и его кандидатуру в Белом доме отклонили. Как предполагает сам Гофф, не в последнюю очередь из-за его поддержки Украины.

Так, с момента ухода на пенсию в октябре 2023 года Гофф посещал нашу страну уже несколько раз. Он встречался с украинскими чиновниками и представителями нашей разведки. Также экс-глава операций ЦРУ прилагает усилия, чтобы убеждать американцев инвестировать в Украину.

"Я думаю, что одна из причин, почему я сейчас езжу в Украину, возможно, состоит в том, что я чувствую определенную вину за то, что не смог донести до своего руководства необходимость предотвратить войну", – признается он.

Что же касается перспектив завершения российско-украинской войны, по мнению Гоффа, стратегия Трампа может состоять в том, чтобы сгладить переговоры и, возможно, заинтересовывать Путина, чтобы отвлечь его от Китая. Сам же российский диктатор, продолжает экс-руководитель операций ЦРУ, считает, что как бывший офицер разведки он может манипулировать Трампом. И здесь, по мнению Гоффа, Путина впереди ждет осознание, что он "жестоко ошибся".

"Путин в конце концов "перегнет палку" в своей игре с администрацией (президента Трампа. – Ред.) и покажет им, в ком заключается проблема, и проблема в Москве, а не в Киеве", – пояснил он.

В то же время, если соглашение не будет заключено в ближайшее время – Гофф разделяет мнение одного из своих собеседников среди украинских чиновников: уже к концу лета линия фронта фактически превратится в 20-50-километровую "зону смерти", "где невозможно двигаться, потому что в воздухе так много дронов, на земле — роботов, датчиков и мин".

"Это будет невероятно смертельная среда", – подчеркнул бывший глава операций ЦРУ.

Напомним, ранее в WP сообщили, что Трамп планирует сократить штат ЦРУ и разведывательных агентств на фоне угроз Китая и России. Планируемые сокращения заденут 1200 должностей в ЦРУ, а также еще тысячи должностей в других подразделениях разведывательного сообщества страны.

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