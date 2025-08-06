"Каждая сторона преследует свои цели": Буданов сказал, чего ждать от ультиматума Трампа Путину

8 августа истекает срок, отведенный президентом США Дональдом Трампом для российского диктатора Владимира Путина относительно прекращения РФ боевых действий против Украины. Для главы Кремля изменение риторики главы Белого дома и в целом позиция Соединенных Штатов Америки является максимально важной.

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Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона. Вместе с тем он предложил не спешить с выводами и подождать до окончания дедлайна.

По словам Буданова, украинцам нужно надеяться в первую очередь на себя.

"Для главы Кремля позиция США – максимально важна. Но я хотел бы сказать немного иначе: наша судьба в наших руках. В наших, не в чьих-то других. Да, мы во многом зависим от многих факторов, которые происходят в мире. Но наша судьба – все же в наших руках. Что произойдет через несколько дней – подождем, в конце концов увидим. Однако надеяться мы должны на себя", – подчеркнул главный разведчик Украины.

Он также прокомментировал информсопровождение последних дней, в частности относительно анонсированных Трампом санкций против России и Индии, а также о том, что Путин, по данным СМИ, не настроен несмотря на санкции завершать войну.

Кирилл Буданов призвал людей не спешить делать выводы.

"Я акцентирую на этом внимание. То, что происходит в медиапространстве с абсолютно разных сторон – со стороны нашего противника, в нашем медиаполе, в медиаполе наших коллег, собратьев, союзников, партнеров, кого угодно – это нужно правильно осознавать. Каждая из сторон пытается показать ситуацию в выгодном для себя на данный момент, подчеркиваю – на данный момент – свете. И каждая сторона преследует свои собственные цели", – пояснил он.

Буданов подчеркнул, что украинцам не стоит спешить принимать за чистую монету все, что звучит в СМИ разных стран мира.

"Нужно быть осторожнее с информацией, которая звучит в СМИ из разных стран мира. У всех стран – абсолютно свои личные государственные, для них государственные, цели. И это нормально. Мы должны уважать это и нормально к этому относиться", – подчеркнул руководитель ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину суровыми мерами, чтобы заставить его прекратить войну в Украине. Администрация американского лидера рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении российского "теневого флота", нефтяных танкеров, если в Кремле не согласятся на прекращение огня в Украине до 8 августа.

Трамп уже обсуждал новые ограничения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они провели 5 августа телефонный разговор, центральными темами которого стали прекращение войны, усилия для достижения справедливого и прочного мира, а также усиление давления на Россию.

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