Согласно материалам War Infographics, структура доходов беженцев свидетельствует об их постепенной экономической интеграции за рубежом – значительная часть беженцев уже самостоятельно себя обеспечивает.

По состоянию на начало 2026 года за пределами Украины находится около 5,6 млн граждан. 49,4% их доходов формируются за счет зарплат или собственного бизнеса в странах пребывания.

При этом заграничные социальные выплаты составляют меньшую часть – 16,6%. Еще 14,1% это сбережения, которые украинцы использовали после выезда.

В то же время связь с украинской экономикой также сохраняется:

7% доходов – это зарплаты или бизнес в Украине;

6,6% – социальные выплаты из Украины.

Меньшую роль играют переводы: 3,6% поступает из-за границы, еще 2,7% – из Украины.

Таким образом, беженцы наши достаточно самостоятельны, чтобы решить, стоит ли им возвращаться.

Кстати, в ООН считают, что после завершения войны вернуться могут лишь около 2 млн беженцев. В правительстве планируют поощрять их не индивидуальными выплатами, а развитием инфраструктуры и доступа к социальным услугам.

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин уверен, что среди решающих факторов, влияющих на решение – ситуация с безопасностью, жилищная ситуация, доступ к работе, образованию и медицине.

А глава ОП Кирилл Буданов на Business Wisdom Summit заявил, что государство должно наконец осознать: если оно не помогает бизнесу, то пусть и не мешает.

"Нам стоит отбросить все иллюзии: никто не вернется просто так". Ведь люди ожидают не только реальных гарантий безопасности, но и, подчеркивает глава ОП, "созданного экономического фундамента".

В этом контексте, в частности, весьма важно, что МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП, – об этом сообщила премьер Свириденко по итогам консультаций во время весенних сборов в Вашингтоне.

По ее словам, партнеры согласились, что этот вопрос чувствителен как для общества, так и для парламента; эту позицию ранее неоднократно озвучивал президент Зеленский в общении с представителями МВФ.

Впрочем, несмотря на заявления украинского правительства о том, что МВФ удалось убедить в неконструктивности введения НДС для ФЛП, этот вопрос не закрыт окончательно. Решение выглядит просто отложенным: Кабмин должен предложить какую-то альтернативу.

То есть наряду с обложением всевозможных "OLX" и посылок МВФ [на самом деле – Минфину] нужно что-то еще.

Итак, стране Украине, чтобы вернуть людей и вместе с ними экономику, необходима долгосрочная стратегия, а МВФ [это иногда только псевдоним Минфина] – деньги, и как можно раньше…