Блог | Пять этапов существования НАТО
Недавно - 4 апреля (04.04) - дедушке исполнилось 77. Вспоминаю этапы его удивительно дивной жизни.
Далі текст мовою оригіналу
Спрощено без нюансів:
етап перший - 1949-1991 - РЕАЛЬНЕ СТРИМУВАННЯ;
етап другий - 1991-2014 - ГЛОБАЛЬНА НЕПОТРІБНІСТЬ;
етап третій - 2014-2022 - ЗАНЕПОКОЄНІСТЬ І УМИРОТВОРЕННЯ;
етап четвертий - 2022-2024 - ОБМЕЖЕНЕ ПРОТИСТОЯННЯ;
етап п’ятий - з 2024 - ЛОКАЛІЗАЦІЯ Й РЕКОНСТРУКЦІЯ
(головний сенс у створенні НАТО був у залученні Сполучених Штатів; коли ж несподівано виявилось, що їх участь у разі чого - вже не гарантується, такої гарантії тепер не буде ніколи, в тому числі й після Трампа: джин недовіри вирвався на волю, сенс базовий втрачено, а інші - як теж не дуже гарантовані - майже нічого не варті, принаймні зараз, тобто на початку локалізуючої реконструкції).