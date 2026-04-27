(головний сенс у створенні НАТО був у залученні Сполучених Штатів; коли ж несподівано виявилось, що їх участь у разі чого - вже не гарантується, такої гарантії тепер не буде ніколи, в тому числі й після Трампа: джин недовіри вирвався на волю, сенс базовий втрачено, а інші - як теж не дуже гарантовані - майже нічого не варті, принаймні зараз, тобто на початку локалізуючої реконструкції).

В Україні 9 година ранку

Щодня в цей час ми згадуємо всіх українців, які загинули внаслідок російської агресії. Всіх - військових, цивільних, дітей…

Ці 60 секунд - це частина нашої шани усім полеглим, зупиніться на хвилину в пам’ять про тих, хто вже не з нами.