СБУ разоблачила студента, который по заказу ФСБ корректировал российские атаки по Черкасской области. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили еще одного вражеского "корректировщика". Им оказался студент из Черкасской области, которого завербовала ФСБ РФ.

Злоумышленник помогал агрессору наносить удары по своей же области. Подробности раскрыли в СБУ.

Что известно

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Черкасской области еще одного агента ФСБ. Злоумышленник наводил ракетно-дронные атаки оккупационных войск по энергетической инфраструктуре центрального региона Украины.

"По материалам дела, корректировкой воздушных ударов занимался завербованный врагом местный студент. Во внимание российских спецслужбистов он попал, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах. В обмен на обещания "быстрых подработок" фигурант согласился отслеживать для ФСБ локацию одного из ключевых энергообъектов", – говорится в сообщении.

Для выполнения задания врага злоумышленник установил местоположение объекта критической инфраструктуры и фотографировал территорию, делая вид, что просто прогуливается поблизости.

Собранные разведданные он накапливал на своем смартфоне. Далее же планировал использовать их для подготовки обобщенного "отчета" для своего куратора из ФСБ.

"Сотрудники СБУ разоблачили фигуранта на начальном этапе его разведдеятельности и задержали в студенческом общежитии, где он готовил агентурный "доклад" в РФ. Во время обысков у задержанного изъяты компьютер и смартфон с доказательствами его сотрудничества с ФСБ", – добавили в Службе.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога – и может уже никогда не выйти на свободу:максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Служба безопасности Украины в очередной раз обратилась к украинцам с призывом сохранять бдительность.

В случае, если к ним обращаются с сомнительными предложениями, они увидели подозрительные предметы или людей или получили информацию о деятельности российских спецслужб, страницы в Интернете и соцсетях, которые они используют для вербовки – необходимо сразу сообщить об этом СБУ.

Сделать это можно с помощью:

чат-бота "Спали" ФСБшника" – t.me/spaly_fsb_bot

звонка на короткий номер 15-16

через Email: [email protected]

