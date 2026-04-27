"Отмыли" почти 580 млн грн с оборонных контрактов: разоблачена масштабная схема с ремонтом техники для ВСУ

В Украине разоблачили схему, по которой из оборонных контрактов на ремонт военной техники для ВСУ вывели в "тень" почти 580 миллионов гривен, а еще более 100 миллионов гривен государство потеряло из-за минимизации налогов. Семеро участников преступной организации получили подозрения, все они находятся под стражей, а следствие продолжает устанавливать других причастных.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Речь идет о средствах, которые государство выделяло на поддержку обороноспособности, однако вместо реального использования, значительная часть финансирования была переведена через фиктивные компании и "конвертационный центр".

По данным следствия, частное предприятие в течение 2023-2025 годов выполняло контракты для Министерства обороны Украины и Национальной гвардии Украины по ремонту военной техники. Общая сумма полученных от государства средств превысила 2,5 миллиарда гривен.

Именно это предприятие стало одним из главных "клиентов" так называемого конвертационного центра – нелегальной структуры, которая помогала бизнесу переводить безналичные средства в наличные и легализировать доходы. Схема выглядела довольно просто – средства из оборонных контрактов официально перечислялись на счета предприятия, после чего часть денег переводилась на фиктивные фирмы якобы за закупку запчастей и материалов.

На самом же деле эти поставщики существовали только на бумаге. Следователи установили более 40 фиктивных предприятий, которые обслуживали "конвертационный центр". Компании не имели ни работников, ни производственных мощностей, ни реальной хозяйственной деятельности.

Их директорами значились граждане Украины, которые еще с 2014 года проживают на временно оккупированной территории так называемой "ДНР", поддерживают российскую власть и ее агрессию против Украины. Среди таких лиц, по данным следствия, была даже женщина, которая работает учителем и получила награду "Учитель России".

Отдельное внимание правоохранители обратили и на учредителей этих компаний – часть из них якобы были гражданами Польши. Однако после проверки через компетентные органы Республики Польша выяснилось, что эти лица являются вымышленными, а их данные использовались исключительно для прикрытия незаконной деятельности.

После того как средства поступали на счета фиктивных предприятий, они проходили через сеть транзитных компаний, где фактически "отмывались", а затем обналичивались. Наличные средства передавались заказчикам схемы для незаконного обогащения, а организаторы "конвертационного центра" получали свой процент за услуги.

Таким образом, из более 2,5 миллиарда гривен государственного финансирования в "тень" было выведено более 576-580 миллионов гривен. Параллельно из-за искусственного создания убытков для предприятия организаторы минимизировали налоговые платежи. По выводам судебно-экономических экспертиз, сумма недополученных государством налогов превысила 100 миллионов гривен.

После того как в декабре прошлого года трем участникам схемы сообщили о подозрении, фигуранты начали искать способы влияния на следствие. По данным правоохранителей, дельцы планировали провокационные действия и даже подыскивали исполнителей для поджога автомобиля следователя. За такую "работу" они были готовы заплатить 2 000 долларов.

Продолжая расследование, оперативники получили новые разоблачительные доказательства в отношении еще пяти ключевых участников схемы. На территории Днепропетровской области правоохранители провели почти 40 обысков. Во время следственных действий изъяли финансово-хозяйственную документацию, мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, печати предприятий, транспортные средства и почти 2 миллиона гривен наличными.

В общем подозрения получили семь участников преступной организации, из которых пятеро были задержаны в процессуальном порядке. Действия подозреваемых квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

создание и участие в преступной организации;

легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем;

уклонение от уплаты налогов.

Всем фигурантам уже избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Они находятся под стражей без права залога. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на активы подозреваемых, а также принимаются меры для возмещения ущерба, нанесенного государству.

В Нацполиции отмечают, что дело еще не завершено. Следствие продолжает устанавливать полный круг лиц, причастных к схеме, а также проверяет возможное участие других предприятий и должностных лиц.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в "Укрэнерго" годами действовала коррупционная схема по хищению средств госпредприятия во время полномасштабного вторжения. Нанесенный бюджету ущерб правоохранители оценивают в более чем 440 млн грн.

