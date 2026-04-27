Кому автоматически продлят отсрочку в мае: детальное объяснение

Военное положение в Украине действует до 4 мая 2026 года, после чего оно, с большой вероятностью, будет продлено. В связи с этим гражданам стоит заблаговременно проверить, остается ли в силе их отсрочка от мобилизации.

Обычно она действует в течение срока мобилизационного указа (около трех месяцев), после чего ее продлевают или обновляют автоматически. OBOZ.UA объясняет, кому автоматически продлят отсрочку в мае.

Автоматическое продление предусмотрено для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют законные основания для освобождения от службы. Речь идет о лицах:

– с инвалидностью или заключением ВВК о непригодности;

– родителях трех и более детей;

– одиноких родителях;

– опекунах;

– родственниках погибших военных;

– забронированных работников стратегических предприятий и госслужащих;

– лиц, освобожденных из плена.

Отдельно право на отсрочку имеют:

– студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают образование высшего уровня;

– докторанты и интерны;

– преподаватели и ученые с ученой степенью;

– учителя школ и колледжей, если они работают по основному месту работы минимум на 0,75 ставки.

Что делать, если отсрочка не обновилась в Резерв+

Во многих случаях продление отсрочки от мобилизации происходит автоматически – через электронные реестры и приложение Резерв+.

Если срок действия отсрочки уже завершился, а обновление в приложении не появилось, при наличии законных оснований необходимо обратиться в ТЦК и СП для подтверждения права и официального продления отсрочки.

Когда лучше оформить отсрочку

Законодательство не устанавливает четких сроков для оформления отсрочки, поэтому подать соответствующее заявление можно в любой момент.

В то же время сделать это рекомендуется заблаговременно – до направления на сборный пункт или включения в списки воинской части, чтобы избежать возможных недоразумений и дополнительных осложнений.

Напомним, в Украине изменили правила подачи документов для получения отсрочки от мобилизации. Правительство обновило процедуры, чтобы упростить процесс и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования.

