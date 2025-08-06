Если не будет перемирия до 8 августа, то США введут санкции против 'теневого флота' России – FT

Президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину суровыми мерами, чтобы заставить его прекратить войну в Украине. Администрация американского лидера рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении российского "теневого флота", нефтяных танкеров, если в Кремле не согласятся на прекращение огня в Украине до 8 августа.

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Если решение будет принято, это станет первыми санкциями США против Москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года. Об этом пишет The Financial Times.

Вашингтон планирует внести часть российских судов в "черный список", чтобы ограничить доходы Кремля от экспорта нефти, которыми финансируется война против Украины.

Два человека, знакомых с обсуждениями в Белом доме, заявили, что дополнительные санкции США против "теневого флота" рассматривались как легкий первый шаг к наложению основных санкций на Россию. Другой источник подтвердил, что в США рассматривают ряд вариантов, в том числе санкции именно против флота.

Что такое "теневой флот"

Россия активно использует старые танкеры, пытаясь обойти западные ограничения, введенные после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Согласно условиям санкционного режима, компаниям, связанным с Западом, запрещено покупать нефть по цене, превышающей лимит цен G7, установленный на уровне 60 долларов за баррель. Теневой флот позволил России поставлять нефть выше лимита – главным образом в Китай и Индию. Доходы от этого экспорта сырой нефти помогли финансировать вторжение в Украину.

Термин "теневой флот" касается судов, на которые скрыто право собственности и которые избегают использования услуг западных компаний. Применение санкций к их владельцам является сложным, хотя меры, направленные против самих судов, недавно оказались эффективными.

Эффективны ли санкции против "теневого флота"

В начале 2024 года чиновники администрации тогдашнего президента США Джо Байдена были удивлены, осознав, что внесение в "черный список" отдельных судов, а не их владельцев или менеджеров, оказалось эффективным, поскольку покупатели российской нефти неохотно имели дело с этими судами. В результате ЕС и Великобритания переняли эту практику, и в прошлом месяце ЕС расширил список до 415 судов.

Анализ Financial Times по 115 танкерам для перевозки сырой нефти, на которые наложили санкции США, показывает, что после этого они стали гораздо менее продуктивными. Данные Kpler, платформы для анализа грузов, показывают, что суда ежемесячно отгружали в среднем 48 миллионов баррелей российской сырой нефти в течение шести месяцев до их внесения в список, а после этого – в среднем только 13 миллионов баррелей в течение шести месяцев.

"Агрессивные преследования теневого флота – это прямой способ усложнить жизнь России и усилить сигнал, который посылают ЕС и Великобритания", – заявил руководитель отдела макроэкономических исследований и стратегии в Институте Киевской школы экономики Бенджамин Хильгеншток.

Трамп давит на Путина

В то же время Трамп все больше разочарован отказом Путина согласиться на перемирие. Он поставил Москве ультиматум и предупредил, что в случае отсутствия прогресса Соединенные Штаты усилят санкционное давление. Люди, близкие к администрации Трампа, заявили, что "Москва заплатит цену, если не сядет за стол переговоров".

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подчеркнула, что "президент четко дал понять, что будут жесткие санкции, если Путин не согласится прекратить войну".

Президент США уже обсуждал новые ограничения с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мы говорили о санкциях против России. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому Москва так внимательно относится к этой перспективе... Это может многое изменить", – отметил украинский лидер.

По мнению экспертов, администрация Трампа может рассмотреть другие варианты давления на РФ, в частности более строгое выполнение имеющихся санкций или присоединение к новому динамическому плавающему ценовому ограничению ЕС на российскую нефть, которое должно вступить в силу в начале сентября.

Вашингтон также может ввести вторичные санкции против банков и нефтеперерабатывающих заводов в других странах, которые способствуют торговле российской нефтью, заявил старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдвард Фишман. "Сейчас есть невероятная свобода действий, чтобы фактически ввести жесткие нефтяные санкции против России", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль рассматривает варианты уступок президенту США, которые могут включать воздушное перемирие с Украиной. Так Россия может попытаться предотвратить угрозу введения вторичных санкций, даже несмотря на то, что остается решительно настроенной продолжать свою войну.

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