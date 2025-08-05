Украина и США скоординировали позиции: Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Центральной темой стало прекращение войны, усилия для достижения справедливого и прочного мира, а также усиление давления на Россию.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, разговор был продуктивным.

"Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое – это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и длительного мира", – говорится в сообщении.

Оба лидера обсудили пути прекращения боевых действий и подчеркнули важность остановить кровопролитие, которое российская сторона умышленно затягивает.

"Сегодня скоординировали наши позиции – Украины и Соединенных Штатов. Обменялись оценками ситуации: россияне увеличили жестокость ударов. Президент Трамп полностью проинформирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам и общинам", – отметил Зеленский.

Отдельное внимание — санкциям против России. Президент Украины подчеркнул, что экономика страны-агрессора и дальше проседает, и именно решимость США в этом вопросе остается ключевой. По словам Зеленского, четкая позиция американской стороны может изменить многое.

Конечно, говорили о санкциях против России. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость президента Трампа. Это может многое изменить.

Также лидеры обсудили поддержку Украины со стороны европейских партнеров. Президент отметил, что уже принятые решения от Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании позволят предоставить более миллиарда долларов на закупку американского вооружения для ВСУ. Это сотрудничество со странами НАТО будет продолжаться.

"Спасибо! Это взаимодействие со странами НАТО продолжится. Говорили также о нашем оборонном взаимодействии с Америкой двустороннее. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одно из самых сильных соглашений может быть. Спасибо каждому американскому сердцу, которое поддерживает нашу защиту жизней. Спасибо, президент Трамп!" – резюмировал глава государства.

Что предшествовало:

Напомним, 28 июля Трамп заявил, что "очень разочарован" Путиным и намерен уменьшить 50-дневный срок, который дал Москве для достижения соглашения о прекращении огня с Украиной.

29 июля он сказал, что у Путина есть "десять дней". По словам президента США, если РФ не согласится остановить военные действия, Вашингтон введет ранее обещанные санкции.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремле в ответ заявили, что Москва "приняла к сведению" сокращение дедлайна. В то же время слова Трампа о нежелании продолжать переговоры с Путиным оценивать отказались.

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