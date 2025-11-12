Канада ввела санкции против российской программы беспилотников и кораблей теневого флота: Зеленский поблагодарил Карни

В среду, 12 ноября, Канада ввела новые санкции против России. Ограничения, в частности, введены против программы беспилотников и кораблей теневого флота.

Видео дня

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил премьер-министра Канады Марка Карни за введенные санкции против страны-террориста.

"Спасибо Канаде и премьер-министру Марку Карни за сегодняшние санкции против российской программы беспилотников, цифровой инфраструктуры, которая используется для гибридной войны, торговли СПГ и ста кораблей теневого флота – решительный шаг, созвучный с приоритетами Украины и единством большой семерки", – говорится в сообщении президента.

Зеленский подчеркнул, что Россия учитывает только давление, и принятые санкции – это реальная инвестиция в мир.

"Мы полностью поддерживаем это решение. Хорошо, что оно предусматривает дальнейшие ограничения на торговлю российскими энергоносителями, и должны полностью лишить Москву ее источников прибыли", – резюмировал президент Украины.

Ранее сообщалось, что Евросоюз перестал выдавать шенгенские мультивизы россиянам. Это серьезно усложнит жизнь для многих граждан РФ. Проблемы могут возникнуть прежде всего у тех, кто едет в Европу на отдых или в путешествия, а также для тех, кто ведет бизнес. Российская сторона уже возмутилась, а сами россияне уверяют, что будут отдыхать в Китае и на Байкале.

Как писал OBOZ.UA, 8 ноября стало известно, что Трамп освободил Венгрию от санкций за нефть и газ РФ после встречи с Орбаном. О соответствующих намерениях президент США говорил еще накануне визита венгерского премьера.

По данным западных источников, исключение для Венгрии было сделано на год, в течение которого Будапешт должен принять шаги для диверсификации поставок.

Зато уже после встречи в Белом доме министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто похвастался "бессрочным освобождением от санкций" США за покупку российских нефти и газа. Такое "толкование" договоренностей вынуждены были опровергать в Белом доме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!