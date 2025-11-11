Россиян лишили возможности свободно ездить отдыхать: Евросоюз отменил шенгенские мультивизы для жителей страны-агрессора

Евросоюз перестал выдавать шенгенские мультивизы россиянам. Это серьезно усложнит жизнь многим гражданам РФ. Проблемы могут возникнуть в первую очередь у тех, кто едет в Европу на отдых либо в путешествия, а также у тех, кто ведет бизнес. Российская сторона уже возмутилась, а сами россияне уверяют, что будут отдыхать в Китае и на Байкале.

О мультивизах россияне могут забыть

Евросоюз в пятницу, 7 ноября, принял решение о запрете выдачи шенгенских мультивиз для россиян. Таким образом, граждане РФ вынуждены будут каждый раз, как захотят отправиться в путешествие по Европе, на шопинг, на отдых, по делам бизнеса, выстаивать очереди в консульские отделы европейских стран и проходить жесткие проверки.

Каждый раз им придется готовить документы, покупать билеты на самолет, оплачивать гостиницу, чтобы доказать, что они не будут болтаться где попало, а точно будут жить по указанному адресу, в той стране, где получают визу. По крайней мере, большую часть времени.

А это не нравится россиянам, потому что несмотря на то, что они ненавидят Европу из-за поддержки Украины, они любят кататься на лыжах в Альпах, загорать и купаться в море в Италии, Греции, Испании, ездить на шопинг во Францию и т.п.

Исключение сделали лишь для поездок, связанных с гуманитарными вопросами, лечением, учебой. А также для тех россиян, которые получили второе гражданство в странах ЕС. Кроме того, мультивизами могут воспользоваться близкие родственники тех, кто легально проживает в Европе, а также моряки, водители грузовиков и автобусов, железнодорожники. Мультивизу могут выдать тем, кто обоснует свои частые поездки в ЕС и докажет свою честность и надежность. Страны ЕС на свое усмотрение могут выдавать многократные визы так называемым диссидентам, независимым журналистам, общественникам, правозащитникам.

На планы Европы уже нервно отреагировал пресс-секретарь президента страны-агрессора Песков. Он обвинил европейцев якобы в конфронтации и выстраивании стен между Европой и Россией.

Паника среди турагентств

На самом деле в первую очередь такие меры направлены на то, чтобы хоть как-то ограничить проникновение на территорию ЕС российских провокаторов, диверсантов, разведчиков и т.п.

А также показать россиянам, что за поддержку войны с Украиной нужно расплачиваться.

Бьют тревогу туристические агентства РФ. Поток российских отдыхающих, которые уже запланировали и оплатили поездки в ЕС на Новый год, Рождество, зимние школьные и студенческие каникулы, под вопросом. Да и летний сезон может принести турагентам убытки. Ведь в последние годы россиянам и так выдавали мультивизы сроком всего на полгода-год. Так что у многих срок визы может просто закончиться, а новую нужно будет получать только на время отпуска, ни днем больше.

Также в панике бизнесмены, которые имеют связи с ЕС и часто бывают за рубежом.

В поездах в Европе проверяют визы

Пока россияне утешают себя тем, что, возможно, такие дружественные к РФ страны, как Венгрия и Словакия, сделают исключение и будут выдавать им визы. А уже через них транзитом можно будет попасть куда хочешь.

Однако не все так просто. Например, Италия еще раньше запретила россиянам, которые получили визу в этой стране, въезжать в соседние страны: Чехию, Данию, Эстонию, Латвию, Литву, Францию, Исландию. То есть даже транзитом их не пустят в эти страны.

Теперь в европейских поездах ходят контролеры, которые проверяют визы туристов, а из аэропортов этих стран россиян даже не выпустят.

Также Польша, Чехия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва вовсе заблокировали выдачу виз россиянам.

Отдохнут на Байкале

Больше всех возмущены сами россияне. Они обвиняют европейцев в расизме, в возвращении "холодной войны" и т. п. Есть те, кто гордо заявляет, что отдыхать теперь будут исключительно в Сочи или Анапе, а также на Байкале. Правда, поездка на Байкал обойдется, например, жителям Москвы очень дорого.

Ориентировочная стоимость поездки семьи из четырех человек из Москвы на Байкал составляет при минимальном бюджете 200 000 – 300 000 рублей (100 000 – 150 000 грн), при среднем бюджете 350 000 – 500 000 рублей (175 000 – 250 000 грн).

За такие деньги можно слетать в Чехию, Италию или Грецию. Правда, только с визой.

У россиян одна надежда на отдых в Китае или Японии. Правда, стоимость такой поездки доступна далеко не всем. Кроме этого, туристы из РФ теперь без виз могут ездить в такие страны, как Сербия, Албания, Черногория. В Азии – Азербайджан, Армения, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Иордан, Израиль, Ливан, Лаос, Киргизия и др. В Африке – Ботсвана, Замбия, Египет, Кения, Намибия, Сейшельские острова и др. Также без виз россиян пустят в Самоа, Палау, на Маршалловы острова.