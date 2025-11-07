'Это замечательная страна': Трамп рассматривает возможность разрешить Венгрии покупать российскую нефть

Венгрия может получить разрешение на покупку российской нефти, несмотря на действующие санкции США. Такую возможность рассматривает президент Дональд Трамп, который 7 ноября в Белом доме провел встречу с премьер-министром Виктором Орбаном.

По словам президента США, европейская страна сталкивается с трудностями в поставках энергоносителей из-за отсутствия выхода к морю.

"Конечно, мы рассматриваем этот вопрос, потому что ему очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, они не имеют выхода к морю. Это замечательная страна, большая страна, но они не имеют выхода к морю. У них нет портов. Поэтому они имеют сложную проблему".

Политические сигналы Трампа

В конце октября Трамп уже сообщал, что отказал Орбану в аналогичной просьбе. Теперь же, похоже, изменил позицию. Кроме того, он призвал лидеров Европейского Союза "уважать Венгрию" и лично ее премьера.

"Я думаю, что они должны уважать Венгрию и очень, очень сильно уважать этого лидера, потому что он был прав в отношении иммиграции", – процитировало президента США агентство AFP.

Во время встречи Трамп связал рост уровня преступности в США с миграцией, хотя официальная статистика не подтверждает этой связи. Он также сказал, что некоторые страны "невозможно узнать" из-за расового разнообразия, добавив: "А Венгрия очень узнаваема".

Призыв Конгресса к Будапешту

В Сенате Соединенных Штатов призвали Венгрию сократить зависимость от российских энергоносителей. Накануне визита премьера Виктора Орбана в Вашингтон группа из десяти сенаторов обеих партий подала соответствующую резолюцию. Среди подписантов – республиканцы Митч Макконнелл, Том Тиллис и Чак Грассли, а также демократы Джинн Шахин и Крис Кунс.

В документе выражена обеспокоенность тем, что Будапешт не демонстрирует шагов к уменьшению зависимости от российского ископаемого топлива. Сенаторы подчеркнули, что Европейский Союз уже достиг заметного прогресса в отказе от российских энергоресурсов и призвали Венгрию придерживаться общего плана ЕС по прекращению импорта до конца 2027 года.

"Действия Венгрии подрывают коллективную безопасность и подбадривают Кремль", – заявила сенатор Джинн Шахин.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как венгерский премьер Орбан заявил, что его страна работает над поиском способа обойти санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Их Вашингтон ввел, пытаясь заставить Москву пойти на прекращение огня в Украине.

