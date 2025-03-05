Какие страны готовы отправить миротворцев в Украину, а кто против или еще не определился: список
Готовность отправить войска в Украину выразили Великобритания, Франция, Нидерланды и Швеция. Пока что еще не определились с таким решением Дания, Германия, Италия.
В частности, после состоявшегося в Лондоне 2 марта саммита европейских лидеров стало известно, что Франция и Великобритания частно обсуждают способы достижения стойкого и длительного мира в Украине. В то же время никакой конкретной договоренности пока нет, заявил министр вооруженных сил Британии Люк Поллард.
Какие страны выразили готовность отправить войска
Около двух недель назад премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов отправить своих военных в Украину, чтобы обеспечить исполнение мирного соглашения.
Во Франции также выразили готовность направить в Украину свои войска, однако президент Эммануэль Макрон четко очертил, что это возможно только в случае устойчивого перемирия, а не прекращения огня в месяц.
После саммита Стармер сказал, что при разработке своего мирного плана Франция и Великобритания хотят сотрудничать еще с одним или двумя государствами, а затем план представят США.
По его словам, для обеспечения выполнения мирного соглашения с привлечением иностранных военных планируется создать коалицию желающих помочь Украине.
Две страны, кроме Франции и Великобритании, во время саммита 2 марта уже заявили о такой готовности, однако пока неясно, какие именно и какими будут их задачи.
И Париж и Лондон настаивают, что гарантией европейской миссии должны выступить США.
Кроме того, о готовности отправить своих военных в Украину говорили в Нидерландах и Швеции.
Премьер-министр Испании Педро Санчес на саммите в Париже 17 февраля, созванном Макроном, высказался против отправки европейских солдат, пока конфликт продолжается.
Какие страны еще не определились
Дания в целом выступает за отправление, но сначала еще предстоит прояснить определенные моменты, сказала премьер-министр страны Мэтте Фредериксен на встрече в Париже.
Находящийся в должности канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что "несколько удивлен" дискуссией, поскольку считает ее "преждевременной". Схожую позицию высказал и Фридрих Мерц, который, вероятно, станет его преемником. В то же время Берлин не заявлял, что участие солдат бундесвера в миссии в Украине исключено.
Позиция Италии по отправке войск в Украину пока неясна. По данным источников AFP, премьер-министр Джорджа Мэлони сомневается, насколько эффективно отправлять европейских военных в Украину для обеспечения выполнения мирного соглашения.
Какие страны против отправления войск в Украину
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не планирует отправлять свои войска в Украину, но пообещал логистическую и политическую поддержку странам, которые это сделают.
Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ЕС не должен вмешиваться и отправлять в Украину солдат, этим якобы должна заниматься ООН.
А пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры решили продолжать войну, вместо того, чтобы стремиться к миру. На саммите, который должен состояться в четверг, он не намерен менять позицию и уже сообщил об этом в письменном виде главе Совета ЕС.
Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что вооруженные силы Европы и Великобритании по количеству превышают армию РФ. Он призвал европейцев не быть слабыми и не просить защиты у других.
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