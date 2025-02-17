В Швеции заявили, что не исключают отправки своих миротворцев в Украину

Швеция не исключает отправления своих миротворцев в Украину. Однако в первую очередь необходимо установить справедливый и долговременный мир.

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Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер, сообщает издание Le Figaro. По ее словам, как только война окончится, Швеция должна обеспечивать поддержку Киева.

"Сначала мы должны договориться о справедливом и крепком мире, уважающем международное право… Когда мы установим этот мир, его нужно будет поддерживать, и для этого наше правительство ничего не исключает ", – подчеркнула Мария Мальмер.

Напомним, по словам вице-президента США Джей Ди Венса, если диктатор Путин не согласится на мирное соглашение с Киевом, в США не исключают отправку американских военных в Украину и еще большие санкции в отношении России. В то же время он заговорил о "перезагрузке" отношений с РФ, если будет заключен справедливый мир.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский считает, что любые миротворческие силы, развернутые в Украине, должны включать военных Соединенных Штатов. Это будет залогом их эффективности. Украинский лидер убежден, что у европейских союзников нет достаточно солдат, чтобы стать сдерживающим фактором для диктатора Владимира Путина.

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