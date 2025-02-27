Британия готова отправить в Украину сухопутные войска и ВВС для урегулирования войны, – Стармер

Премьер-министр Британии Кир Стармер подтвердил, что его страна готова отправить на территорию Украины свои войска для обеспечения возможного мирного соглашения с Россией. Кроме того, Великобритания соглашается поднять в небо над страной свои военно-воздушные силы.

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С таким заявлением он выступил в Вашингтоне 27 февраля на пресс-конференции после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Глава британского правительства подчеркнул, что в этом году Лондон готов предоставить Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше.

"Я тесно сотрудничаю с европейскими лидерами и я четко заявляю, что Британия готова отправить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продолжался", – сказал политик.

По его словам, уже 18 стран вовлекаются в процесс мирных переговоров и возможной миротворческой миссии в Украине.

Стармер отметил, что обсудил с Трампом план достижения справедливого мира в Украине, "который будет подкреплен силой, чтобы остановить Путина и не дать ему вернуться с новыми силами".

"США могут дать самолеты и оружие для того, чтобы поддержать это соглашение. Только таким образом мир будет продолжаться. Мы не дадим Путину возможности возобновить эту войну. Европейские лидеры поддерживают нас в этом", – заметил премьер.

По его словам, не может быть мира, награждающего агрессора.

"Есть известное высказывание времен Второй мировой войны: "Мы должны выиграть мир". История должна быть на стороне жертвы, а не агрессора. Ставки сейчас очень высоки, и мы готовы работать вместе, чтобы достичь действительно справедливого соглашения", – заявил премьер Британии.

В то же время, Трамп отказался гарантировать, что США придет на помощь потенциальным британским миротворцам в Украине в случае российской атаки. По его словам, британцы "очень хорошо" смогут самостоятельно позаботиться о себе.

"Если британцы будут в Украине и на них нападут? Знаете, я всегда считал, что британцам не нужно много помощи. Они могут позаботиться о себе очень хорошо", – ответил американский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, перед визитом в Вашингтон Кир Стармер призвал Соединенные Штаты Америки оказать поддержку любым будущим европейским миротворцам в Украине. Только это обеспечит Киеву крепкий мир, а не временное прекращение огня.

Ранее глава британского правительства также подчеркнул, что Британия будет готова предложить своих солдат европейским силам, но любое такое развертывание будет зависеть от защиты США для обеспечения безопасности.

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