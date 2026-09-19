Самый младший потомок Роксоланы: как выглядит маленькая "копия" Хюррем Султан, которую редко показывают миру

Хюррем Султан, также известная как Роксолана, была одной из самых влиятельных женщин в Османской империи. Став официальной женой Сулеймана I Великолепного, она открыла кардинально новую страницу в истории монархического государства, ведь обрела реальное политическое влияние. Однако, после падения Османской империи потомки Роксоланы, которая, согласно наиболее распространенной версии, имеет украинские корни, начали вести совершенно иную жизнь, а ее внучка в 16-м поколении Ханзаде Ватансевер может и не догадываться о величественном прошлом своего рода.

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13-летняя девочка является самой молодой представительницей династии Османов. Семья Ханзаде Ватансевер старается обеспечить ей абсолютную конфиденциальность и уберечь от излишнего внимания со стороны медиа, поэтому довольно редко публикует ее снимки. И все же по этим редким фото можно увидеть, что внешность девочки максимально похожа на описания и изображения Хюррем Султан. Как выглядит маленькая "копия" Роксоланы, покажет OBOZ.UA.

Ханзаде Ватансевер родилась 2 июля 2013 года в жилом районе Стамбула Бахчелиевлер. Ее родителями являются турецкие бизнесмены Мехмет Бехлюл Ватансевер и Нилхан Османоглу (Султан). Девочка имеет родство с Роксоланой по материнской линии. Нилхан Османоглу является праправнучкой последнего самодержавного главы Османской империи – Абдул-Хамида II.

Если бы их род и в дальнейшем сохранил за собой власть, Ханзаде Ватансевер имела бы титул 14-й Ханим-султан. Этот титул носили девушки, родители которых не принадлежали к династии.

Родители обеспечивают Ханзаде Ватансевер довольно роскошные условия жизни. Она учится в одной из самых известных частных школ Турции и занимается верховой ездой. Судя по соцсетям Нилхан Османоглу, девочка любит проводить время с семьей.

Хотя Ханзаде Ватансевер довольно редко показывают публике, она успела полюбиться зрителям благодаря невероятному сходству с Роксоланой. У девочки ярко-рыжие волосы, выразительные глаза и мягкие черты лица, как, вероятно, и у ее знаменитой дальней родственницы.

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